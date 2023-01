Nach Gerichtsurteil: Gleicher Preis für Semesterticket

Das Semesterticket der Wiener Linien ist ab kommenden Sommersemester für alle Studenten um den gleichen Preis erhältlich. Bisher mussten Studierende, deren Hauptwohnsitz nicht in Wien war, den doppelten Preis zahlen. Eine Ungleichbehandlung, wie das Landesgericht Wien im September 2022 feststellte.

Verfahren

Während das Bezirksgericht für Handelssachen im Frühjahr 2022 keine Ungleichbehandlung feststellte, urteilte das Landesgericht Wien im September 2022 entgegengesetzt. Derzeit laufen weitere Verfahren in dieser Causa, wie die Wiener Linien in einer Aussendung mitteilten.

Bisher war das Semesterticket für Studenten mit Hauptwohnsitz in Wien um 75 Euro erhältlich, ohne Wiener Hauptmeldeadresse um 150 Euro. Für das Sommersemester 2023 ist das Ticket für alle Studierenden bis 26 Jahre online um 75 Euro und in den Ticketstellen um 78 Euro erhältlich. Der Verkauf startet am 16. Jänner 2023. Das Ticket ist von 1. Februar bis einschließlich 30. Juni 2023 gültig.

Refundierung

„Aufgrund der aktuell noch laufenden Gerichtsverfahren derzeit keine näheren Informationen zum Thema Refundierung gegeben werden“, so die Wiener Linien. Sobald eine Klärung gibt, wird das Verkehrsunternehmen über die weiteren Schritte informieren.