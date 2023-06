Solarbetrieb! Die Burg tankt jetzt Sonnenstrahlen

Vorbildhaft: das Burgtheater setzt auf Sonnenstrom! Rechtzeitig zum Sommerbeginn wurde auf dem Dach des Burgtheaters eine 300 Quadratmeter große Photovoltaikanlage installiert. Diese wird rund 70.000 kWh Strom pro Jahr erzeugen.

Am Burgtheater ist man sich bewusst – jede Neuproduktion, jedes Bühnenbild, jedes Kostüm verbraucht Ressourcen und setzt Emissionen frei. Deshalb werden vom Kulturbetrieb laufend Maßnahmen gesetzt, um seiner ökologischen Verantwortung nachzukommen und Emissionen zu vermeiden oder zu reduzieren. Ein wichtiger Schritt in der nachhaltigen Entwicklung ist jetzt die Installation der 300 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage auf dem Dach des Theaters. „Das Leitprinzip einer nachhaltigen Entwicklung muss sich auch im kulturellen Handeln widerspiegeln. Deshalb haben wir uns für einen integrierten Zugang entschieden und setzen Nachhaltigkeit in allen Bereichen unserer Organisation Schritt für Schritt um“, erklärt Wiebke Leithner, Stellvertretende Kaufmännische Direktorin und Nachhaltigkeitsbeauftragte des Burgtheaters.

Gemeinsam mit dem VERBUND konnte das Projekt realisiert werden: Österreichs führendes Energieunternehmen hat die Anlage mit 150 PV-Modulen geplant und errichtet. Kein leichtes Unterfangen – in den Planungs- und Genehmigungsprozess der Photovoltaikanlage auf dem historischen Gebäude waren neben dem Bundesdenkmalamt vier Magistratsabteilungen der Stadt Wien und zahlreiche Experten eingebunden.

Alle Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie und zur Umwelterklärung des Burgtheaters auf: https://www.burgtheater.at/oekologische-nachhaltigkeit