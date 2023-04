Nachhaltige Immobilie mit Zukunft in Floridsdorf

Nur wenige Schritte von der Donau entfernt entstehen moderne Eigentumswohnungen mit einer hochwertigen Ausstattung und nachhaltigen Projektentwicklung bzw. -realisierung.

Wer seine Freizeit gerne im Grünen oder am Wasser verbringt, gelangt in Kürze zur Alten Donau oder zum Naherholungsgebiet Donauinsel. Diejenigen, die es in die Stadt zieht, erreichen das Zentrum Wiens dank der ausgezeichneten öffentlichen Anbindung in nur ca. 15 Minuten.

Highlights: – 92 Eigentumswohnungen

– Für Singles, Paare und Familien

– 35 bis 138 m2 | 1 bis 4 Zimmer

– Fernwärme | Photovoltaik | E-Mobilität

– Freiflächen

– Niedrigenergiehaus

– Fertigstellung Q4/2024

Mehr Infos unter www.fahrbachgasse6-8.at

