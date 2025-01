Nacktmullen-Nachwuchs: Ich seh was, was es nicht sieht

Nackt, blind und runzlig: Im Tiergarten Schönbrunn gibt es Nachwuchs bei den Nacktmullen

Einen Schönheitswettbewerb würden sie wohl nicht gewinnen, von den Nacktmullen im Schönbrunner Wüstenhaus gibt es aber andere tolle Neuigkeiten: Zum ersten Mal seit fast acht Jahren haben sie erfolgreich für Nachwuchs gesorgt. Die vier jungen Nacktmulle sind mittlerweile acht Wochen alt und messen rund sieben Zentimeter. Etwa einen Monat lang wurden sie gesäugt. Mittlerweile fressen sie mit ihren stark ausgeprägten Schneidezähnen bereits Knollen- und Wurzelgemüse.

„Ausschlaggebend für unseren Zuchterfolg war ein stabiles soziales Gefüge. Das Sozialsystem der Nacktmulle ähnelt dem der Honigbienen: In einer Kolonie sorgt nur die Königin für Nachwuchs. Sie ist das einzige fruchtbare Weibchen und unterdrückt die Fortpflanzung aller anderen Weibchen in der Kolonie“, so Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. Stirbt die Königin, kann jedoch, anders als bei Honigbienen, jedes andere Weibchen um ihre Rolle konkurrieren und fortpflanzungsfähig werden.

Leben live miterleben

Den Zuchterfolg im Wüstenhaus vor den Toren des Tiergartens können Besucher hautnah miterleben. Durch ein 70 Meter langes Glasröhrenlabyrinth sind die jungen Nacktmulle gemeinsam mit der restlichen Kolonie zu beobachten. Seit dem Sommer 2024 ist der Eintritt ins Wüstenhaus in der Jahreskarte des Tiergartens enthalten. Für Tagesgäste gibt es ein Kombiticket für den Tiergarten und das Wüstenhaus.