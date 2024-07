Narzissendorf Zloam: Urlaubstraum für Zwei- und Vierbeiner

Im Herzen des steirischen Salzkammerguts, etwas erhöht über dem Grundlsee, befindet sich das zauberhafte Narzissendorf Zloam. Dieses liebevoll gestaltete Ferienresort ist ein wahres Paradies für menschliche und tierische Gäste gleichermaßen.

Die gelungene Kombination aus eigenem Ferienhaus oder Apartment, großartigen Freizeitmöglichkeiten, Spaß und Natur macht das Narzissendorf zu einem unvergesslichen Urlaubsort. Familien und Paare mit vierbeinigem Anhang können sich hier sowohl im Sommer als auch im Winter endlos austoben.

Freizeitmöglichkeiten für Zwei- und Vierbeiner

Rund ums Dorf erstreckt sich ein wahres Wanderparadies, das darauf wartet, mit dem geliebten Vierbeiner erkundet zu werden. Besonders in den heißen Sommermonaten bieten die vielen Seen der Umgebung herrliche Erfrischungsmöglichkeiten. An zahlreichen Badeplätzen ist das Schwimmen mit Hunden erlaubt, was den gemeinsamen Urlaub zu einem besonderen Erlebnis macht.

Im Narzissendorf selbst gibt es viele Aktivitäten, bei denen Hunde herzlich willkommen sind. Vom Bogenschießen bis hin zum gemeinsamen Ausritt und natürlich auch zum geselligen Abendessen im Zloam Wirt darf die Fellnase stets dabei sein. Eine eigene Hundewiese und hundefreundliche Maßnahmen, wie ein eingezäuntes Areal mit Spielgeräten und ein böllerfreies Silvester, sorgen dafür, dass auch die Vierbeiner voll auf ihre Kosten kommen.

Ein Paket für Fellnasen

Im Narzissendorf wird nicht nur an das Wohl der menschlichen Gäste gedacht, sondern auch an das der Hunde. Dafür wurde ein spezielles Hunde-Inklusivpaket geschnürt. Schon beim Einchecken freuen sich die Vierbeiner über ein Willkommensleckerli und bekommen an der Rezeption gratis Gassi-Sackerl für die Erleichterung nach der langen Autofahrt. Eine eigene Hundeecke, eine Außendusche inklusive Handtüchern sowie Schlafplatz, Futter- und Wasserschüssel im Ferienhaus oder Apartment sorgen für herrliche Urlaubstage.

Im Dorfladen können hochwertige Produkte für Hunde erworben werden. Von „The Good Stuff“ Hundefutter über Decken und Hundespielzeug bis hin zu Bürsten und Pflegeartikeln – es fehlt an nichts. Ein besonderes Highlight ist der regelmäßig stattfindende TELLINGTON TTOUCH® Workshop, bei dem Hund und Halter neue Techniken zur Entspannung und zum Wohlbefinden erlernen können.

Auszeichnung mit dem Pfotencheck-Siegel

Das umfassende Angebot und die liebevolle Gestaltung des Narzissendorfs haben dazu geführt, dass es zuletzt mit dem Pfotencheck-Siegel ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennung unterstreicht die hohe Qualität der Betreuung und die hundefreundliche Ausstattung des Resorts. Der nächste TELLINGTON TTOUCH® Workshop findet vom 26. bis 29. September 2024 statt und kann sowohl allein als auch in Kombination mit Übernachtungen vor Ort gebucht werden.

Das Narzissendorf im steirischen Salzkammergut bietet somit ein ideales Urlaubsziel für alle, die ihre Ferien gemeinsam mit ihren geliebten Vierbeinern verbringen möchten. Hier wird der Urlaub für Mensch und Tier zu einem unvergesslichen Erlebnis.