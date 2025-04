David gegen Goliath in Fußball-Schuhen: 100 Kinder besiegen Meister

Was für ein Spektakel! Am Ostersonntag verwandelte sich die Merkur Arena in Graz in ein buntes Fußball-Abenteuer. 100 Kinder traten gegen drei echte Fußball-Profis an – und gewannen. Der ungewöhnliche Kick war Teil der kronehit-Aktion „100 Kinder gegen den Meister“ – und sorgte für viel Jubel, Action und Emotionen.

Skirennläuferin Nici Schmiedhofer und Bischof Wilhelm Krautwaschl eröffneten das Spiel. Dann ging es richtig los. 100 Kinder im vollen Einsatz, auf der anderen Seite: drei Fußball-Legenden – Martin Ehrenreich, Gregory Wüthrich und Mario Haas. Die Merkur Arena war voll, die Stimmung elektrisierend. Eltern, Freunde und Fans feuerten die jungen Spieler:innen an. Pässe flogen, Torschüsse krachten – und das Ergebnis? Überraschend deutlich: 3:1 für die Kinder!

Ein Spiel mit Herz, Spaß und Teamgeist

Von wegen unfairer Vorteil für die Profis: Die Kids waren perfekt aufgestellt und gingen mit vollem Einsatz ins Spiel. Mario Haas nahm’s sportlich und freute sich über den Treffer der Profis: „Die Kinder hatten einen Spaß und es war eine geile Aktion!“ Auch kronehit Morningshow-Moderator Captain Luke war beeindruckt: „Sie hatten am Ende die bessere Aufstellung.“

Wie alles begann: Die Idee hinter dem Event

Die Aktion geht auf ein Telefonat mit Fußballlegende Toni Polster zurück. Seine Aussage, dass es wohl „100 Kinder brauchen würde, um drei Profis zu schlagen“, brachte den Stein ins Rollen. kronehit nahm die Challenge an und startete gemeinsam mit Sturm Graz die Suche nach fußballbegeisterten Kids. Die Resonanz? Riesenbegeistert!

Noch mal erleben? Kein Problem!

Wer das Event verpasst hat, kann die Highlights nachsehen: Der Stream lief auf skysportaustria.at, die besten Szenen gibt’s auf dem kronehit Instagram-Account und der Homepage.