Nationalratswahl 2024: Ein Blick auf die Ergebnisse

Am 29. September 2024 fand in Österreich die Nationalratswahl statt. Die Wählerinnen und Wähler entschieden über die politische Zukunft des Landes. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse und die wichtigsten Entwicklungen der Wahl.

Insgesamt haben 6.346.059 Menschen ihre Stimmen abgegeben. Erstmals wurden in den Ergebnissen der Wahlabteilung im Innenministerium bereits der Großteil der Briefwahlstimmen berücksichtigt. Die verbleibenden Briefwahlkarten, voraussichtlich rund 15 Prozent der insgesamt ausgestellten Karten, werden am kommenden Montag und Donnerstag ausgewertet.

Österreichweit hat die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) mit einem Zuwachs von 13 % auf 29,2 % die meisten Stimmen erhalten und sich damit an die Spitze gesetzt. Die Österreichische Volkspartei (ÖVP) folgt mit 26,5 %, während die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) 21 % erreicht hat. Die NEOS verzeichnen 9 %, und die Grünen kommen auf 8 %, wodurch alle über der 5 %-Hürde liegen. Die restlichen Stimmen teilen sich die KPÖ (2,3 %), die BIER-Partei (2,0 %), sowie KEINE und LMP mit jeweils 0,6 % und GAZA und MFG mit je 0,4 %.

Wien bleibt größtenteils rot

In Wien bleibt die SPÖ mit 29,9 % der Stimmen die stärkste Kraft. Von 1.127.929 wahlberechtigten Personen haben 759.922 ihre Stimme abgegeben. Die FPÖ erreicht in der Bundeshauptstadt 21,2 % der Stimmen und ist insbesondere in Floridsdorf stark vertreten. Die ÖVP folgt mit 17,6 %.