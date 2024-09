Nationalratswahl: Online-Kompass gibt Orientierungshilfe

Am 29. September findet die österreichische Nationalratswahl statt. Dann stehen die Wähler vor der Entscheidung zwischen verschiedenen politischen Parteien. Der Online-Wahlkompass smartvote Österreich kann Orientierungshilfe geben.

smartvote Österreich wurde in Zusammenarbeit von Wissenschaftern der Universität Wien und dem politisch neutralen, gemeinnützigen Verein Schweizer Politools entwickelt.

Abbildung aktueller politischer Themen in Österreich ab

Der Fragebogen umfasst Fragen zu politischen Vorschlägen aus einem breiten Spektrum an Politik-Bereichen, darunter Sozialstaat, Klima- und Umweltschutz, Zuwanderung, Sicherheitspolitik sowie Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. „Bei der Auswahl der Fragen haben wir großen Wert darauf gelegt, aktuelle politische Themen in Österreich abzubilden und sicherzustellen, dass die unterschiedlichen Positionen der Parteien klar erkennbar werden“, betont Franziska Windisch vom Institut für Staatswissenschaft der Universität Wien.

Mittels Beantwortung eines politischen Fragenkatalogs zum Matching

Befürworten Sie eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters? Soll der Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft erleichtert werden? Politische Fragen wie diese, 37 an der Zahl, wurden in den vergangenen Wochen von allen Parteien beantwortet. Mit dem Online-Wahlkompass smartvote Österreich können Wähler dieselben 37 Fragen beantworten und anschließend sehen, wie die eigenen Antworten mit den Antworten der einzelnen Parteien übereinstimmen. Neben einer Liste, die die Übereinstimmung der eigenen Antworten mit jenen der Parteien präsentiert, gibt es auch weitere hilfreiche Darstellungen.

Karte und Grafiken machen die Positionierung visuell deutlich

Die smartmap etwa visualisiert die Positionen der politischen Parteien auf zwei Achsen. Die erste Achse zeigt, ob Parteien mehr oder weniger staatlichen Eingriff in die Wirtschaft befürworten, während die zweite Achse ihre Haltung zu gesellschaftspolitischen Fragen von konservativ bis liberal darstellt. Die smartspider-Grafik geht noch einen Schritt weiter. Sie stellt sowohl die Parteien als auch die Positionen der Wähler auf sieben Achsen dar, die verschiedene politische Bereiche abdecken. „Die Visualisierungen in smartmap und smartspider verdeutlichen die Ähnlichkeiten und Unterschiede der Parteien in verschiedenen Politikbereichen. Das bietet den Wählern eine klare Orientierung und hilft dabei, eigene thematische Prioritäten besser abzuwägen”, erklärt Windisch.

austria.smartvote.org