Nein heißt Nein! Parkbank setzt ein klares Statement

Die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ finden jährlich von 25. November bis 10. Dezember statt. Weltweit wird darauf aufmerksam gemacht, dass Gewalt an Frauen zu einer der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen nach wie vor zählt. Jede fünfte Frau ist ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher, psychischer oder sexualisiert Gewalt ausgesetzt. Eine neue Sitzgruppe im Herzen des 7. Bezirks setzt nun ein klares Statement gegen Gewalt an Frauen.

Nein heißt Nein!

Im Herzen Neubaus werden eine orange Parkbank und zwei orange Stühle vor dem KOSMOS Theater mit großen Lettern „NEIN HEISST NEIN“ auf das Thema aufmerksam machen und auf die Hotlines 01 71719 sowie 0800 222 555 für von Gewalt betroffene Frauen hinweisen. Damit beteiligt sich der Bezirk an der weltweiten Kampagne der UN WOMEN „Orange the World“, die innerhalb der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen läuft.

Die Sitzgruppe wurde gemeinsam mit Veronika Steinböck, Direktorin des Kosmos-Theater, der ORF-Schauspielerin Lilian Klebow, der Vizepräsidentin der UN WOMEN AUSTRIA Katharina Kräftner und Barbara Ille, Geschäftsführerin der Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie eröffnet. Bezirksvorsteher Markus Reiter: „Mit der neuen Parkbank und der Sitzgruppe vor dem Kosmos-Theater im Zentrum Neubaus wollen wir die Gewaltschutz-Nummern besonders sichtbar machen und zeigen: Im Menschenrechtsbezirk Neubau hat Gewalt gegen Frauen keinen Platz.“ Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Isabelle Uhl ergänzt: „Durch die Pandemie ist häusliche Gewalt angestiegen. Daher ist es uns ein Anliegen, jetzt besonders aktiv zu werden und gegen zu steuern.“