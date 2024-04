Neubau tanzt: Bezirk wird zum großen Dancefloor

Auch heuer wandert der mobile Tanzboden zwischen Mai und September wieder durch den Bezirk – und lädt jeden Donnerstag zum Mitmachen ein.

Dass die Neubauer:in­nen Rhythmus-­Gefühl haben, steht außer Frage – und ab 2. Mai können sie das auch wieder mehrere Wochen lang öffentlich unter Beweis stellen. Dann verwandeln sich nämlich zahlreiche Outdoor-­Locations im Bezirk zu großen Tanzflächen. „Ich freue mich, dass der öffentliche Raum bei uns am Neubau so vielseitig genutzt wird“, zeigt sich auch Bezirksvorsteher Markus Reiter von der Aktion begeistert. Und wer weiß, vielleicht wird auch er das eine oder andere Tänzchen wagen …

Let’s Dance!

Auswahl an unterschiedlichsten Tanzstilen gibt es jedenfalls reichlich. Man kann sich in klassischen Standard- und Lateintänzen versuchen, Hip-Hop-Moves ausprobieren oder sich an ausgefallene Tanzrichtungen wie „Urban Kizomba“ wagen. Am Eröffnungstag werden ab 17 Uhr Ex-Dancing-Star Lilian Klebow und die Schül­er:in­nen der Volksschule Stiftgasse ihr Können unter Beweis stellen. Danach sorgt ein Lindy-Hop-Abend für gute Laune.

Alle Termine: kulturbezirk-neubau.at/neubautanzt