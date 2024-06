Neu: Mountainbike-Touren im Weltkulturerbe Wachau

Mit der Mountainbike-Arena Wachau-Jauerling bietet sich den Bike-Begeisterten ab sofort ein weitläufiges Rad-Netz rund um das Dach der Donau. 18 abwechslungsreiche Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Längen schlängeln sich durch Wälder, Weinberge und malerische Orte.

Spaß an der Bewegung, Lust Neues zu entdecken und ein geländegängiges Fahrrad: das sind die Zutaten für eine erfolgreiche Mountainbike-Tour rund um den Jauerling. Und hier gibt es viel Neues zu erkunden: Vom gemütlichen Genuss-Trail bis zur anspruchsvollen Herausforderung für Profis halten die 18 neuen Moutainbike-Routen für jeden Geschmack etwas bereit.

„Mit der Weinstein-Tour und der Ranna-Strecke gab es bis vor kurzem nur zwei Touren für Mountainbiker in der Region Wachau. Die neuen Strecken mit insgesamt 588 Kilometer und 18.807 Höhenmetern verlaufen in acht Gemeinden. Als höchster Berg an der Donau bildet der Jauerling den gemeinsamen Nenner der Touren,“ erläutert Initiator des Projekts und Bürgermeister der Gemeinde Spitz Andreas Nunzer.

Vielfältige Wege

Ob rasante Abfahrten, fordernde Anstiege oder gemütliches Dahinrollen – die Mountainbike-Arena Wachau-Jauerling bietet alles, was das Biker-Herz begehrt. Mit Ausgangspunkten in den Gemeinden Spitz, Mühldorf, Weißenkirchen, Weinzierl, Maria Laach, Aggsbach Markt und Emmersdorf sind die Touren auch öffentlich gut erreichbar. Die Nordseite des Jauerlings wird durch die Routen erschlossen, die in Weiten und Raxendorf ihren Anfang nehmen.

Die Touren im Detail

Von der kürzesten Variante mit 15,1 Kilometer, der Seiberer-Runde, bis zur längsten mit 48,4 Kilometern Länge, der Mieslingtal-Buschandlwand-Runde, decken die neuen Mountainbike-Routen die unterschiedlichsten Längen und Schwierigkeitsgrade ab. Auch was die Höhenmeter betrifft, kommen nicht nur sportlich ambitionierte Radler auf ihre Kosten. Die Aggsbacher-Runde (414 Höhenmeter) und die Hubertusweg-Runde (594 Höhenmeter) sind etwa besonders für gemütlichere Mountainbiker geeignet.

Die Trekking-Routen führen auf öffentlichen Wegen, davon sind rund 30 Prozent asphaltiert und teilweise mit dem Donauradweg verbunden. Alle Touren sind als Rundrouten konzipiert und führen somit jeweils an den Ausgangspunkt zurück.

Alle Routen sind beschildert und online mit detaillierten Karten und Höhenprofilen abrufbar: www.wachau.at/mountainbiken