Neubau: Retro-Gameshow im Volkstheater

Charmant, schrill und interaktiv: Theaterdirektor Kay Voges zeigt mit „Du musst dich entscheiden!“ eine Theater-Gameshow für Österreich: Premiere ist am 15. September im Volkstheater (7. Bezirk).

Eins, zwei oder drei: Das Stück „Du musst dich entscheiden!“ soll das Volkstheater-Publikum als „Satire auf die großen Samstagabend-TV-Unterhaltungsshows“ anlocken. In Zusammenarbeit mit dem Philosophen Johan Frederik Hartle entstand eine Produktion über die großen philosophischen Streitfragen der Zeit von Adorno bis Spivak – inklusive musikalischer Showacts und Kamerakind. Die Zuschauer dürfen sich dabei auf skurrile Charaktere und Referenzen auf die jüngere Geschichte der Populärkultur freuen.

Publikum nimmt per Smartphone an der Show teil

Das Besondere: Das Publikum ist eingeladen, per Smartphone an der Gameshow teilzunehmen und über Fragen zu Moral, Politik und Religion abzustimmen. Für die Kandidaten sowie das Publikum gilt: Unentschieden war gestern, nur wer sich festlegt, gewinnt. „Zögern und Zaudern, Ambivalenzen und Kompromisse – das ist für Wappler und Schattenparker“, heißt es in der Aussendung. Denn bei „Du musst dich entscheiden!“ siege das geschärfte Bewusstsein: Ob du stehst, wo die Mehrheit steht, siehst du, wenn das Licht angeht! Infos: www.volkstheater.at