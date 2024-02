Neubau: XL-Bäume für klimafitte Bernardgasse

Die Bernardgasse soll vom Gürtel bis zur Zieglergasse ein klimafitter Lebensraum zum Wohlfühlen werden. Nun ist mit der Pflanzung von zwölf neuen Bäumen, darunter vier besonders großkronigen XL-Bäumen, der erste Abschnitt vom Gürtel bis zur Kaiserstraße weitgehend abgeschlossen.

Künftig sorgen dann 37 neue Bäume, 41 Grünflächen und zahlreiche Sträucher für eine Verbesserung des Mikroklimas. Um gute Wachstumsbedingungen zu bieten, ist in allen Grünflächen eine automatische Bewässerung integriert. Ein Wasserspiel, Trinkhydranten sowie zwei Quellsteine bringen Abkühlung an heißen Sommertagen. Etliche konsumfreie Sitzgelegenheiten und Spielgeräte laden zum Verweilen im Freien ein.

Bürger-Beteiligung wird umgesetzt

Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter: „Die Bernardgasse ist gemeinsam mit den Bewohnern durch eine Bürger-Beteiligung geplant worden und das Ergebnis kommt genauso allen zu Gute: bessere Aufenthaltsqualität, mehr Platz fürs Verweilen und mit dem neuen Grün wächst auch die „Kühle Zone Neubau“. „Die Verwandlung der Bernardgasse ist ein Musterbeispiel unserer ‚Raus aus dem Asphalt‘ – Offensive. Ich freue mich, dass der erste Abschnitt der Neugestaltung bereits fertiggestellt ist“, lässt Planungsstadträtin Ulli Sima wissen.

Neue Grätzlplatzl als Orte der Begegnung

Die Bernardgasse wird von Gürtel bis Zieglergasse, wo technisch möglich, niveaugleich mit Pflastersteinen ausgestaltet. An den Kreuzungen mit Kaiserstraße, Schottenfeldgasse und Zieglergasse sollen jeweils Grätzlplatzl entstehen, die Raum für Schanigärten, schattige Sitzgelegenheiten ohne Konsumzwang, Spielelemente und Grünflächen bieten. Im gesamten Projektgebiet ist künftig Radfahren gegen die Einbahn möglich.

Neue Hundezone bei Station Thaliastraße

Parken ist nicht mehr möglich, sechs Halte- bzw. Ladezonen werden entlang der Gasse eingerichtet. Auch die Eröffnung der neuen, dann in der Fläche verdoppelten, Hundezone steht in den nächsten Wochen an. Sie befindet sich bei der U6-Station Thaliastraße und ist mit einem neuen sicheren Ampelübergang bereits jetzt barrierefrei erreichbar.

Erster Abschnitt ist fertig gestellt

Der erste Abschnitt, zwischen Gürtel und Kaiserstraße wurde ab Oktober 2023 umgestaltet. Von Gürtel bis Wimbergergasse ist die Bernardgasse eine Fußgängerzone. Ein neuer ampelgeregelter Fußgängerübergang über den Gürtel verbindet die Bernardgasse direkt mit der U-Bahnstation Thaliastraße und der Hundeauslaufzone zwischen den Gürtel-Fahrbahnen. Zwischen Wimbergergasse und Zieglergasse ist die Bernardgasse als Wohnstraße geführt. Spielgeräte und konsumfreie Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen und Spaß im Freien ein.

Der weitere Umbau startet nun

Der zweite Abschnitt, von Kaiserstraße bis Zieglergasse, wird ab Ende Februar umgebaut und soll bis November abgeschlossen sein. Im Bereich zwischen Kaiserstraße und Zieglergasse werden abschnittsweise entlang der geraden Hausnummern Bäume gepflanzt, entlang der ungeraden Hausnummern Grünstreifen realisiert. So entsteht eine geschwungene Fahrbahn, mit einer Breite von drei Metern, die zur natürlichen Temporeduktion führt. Zusätzlich sollen mehrere Aufenthaltszonen mit zahlreichen Sitzgelegenheiten und Wasserelementen im konsumfreien Raum entstehen.