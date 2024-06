Neue App do-gether: Hilfe, wo man sie braucht

Der 20-jährige Thomas Nayer, selbst Rollstuhlfahrer, hat mit der App do-gether ein wertvolles Netzwerk geschaffen: Hilfesuchende werden dabei mit Helfenden verbunden. Nayer bietet damit schnelle Hilfe im digitalen Zeitalter an – das fördert auch den Zusammenhalt, denn wie er selbst sagt: „Gemeinsam geht’s einfach besser!“

Laut Statistiken ist jeder vierte Österreicher auf der Suche nach so einer Unterstützung. Für all diese Fälle und noch viele mehr gibt es jetzt eine neue App, die Hilfe in das digitale Zeitalter bringt. So entsteht eine Community, die aufeinander schaut und sich gegenseitig unterstützt. „Aufgrund von eigenen Erfahrungen und Gesprächen mit Freunden ist mir aufgefallen, dass es immer wieder Dinge gibt, die wir allein nicht schaffen und bei der uns eine andere Person sehr leicht helfen kann, deswegen habe ich diese App entwickelt. Das ist mein kleiner Beitrag für eine bessere Gesellschaft“, sagt Thomas Nayer, Gründer von do-gether. Im Alltag brauchen viele Menschen Hilfe

Eine ältere Dame steht im Stiegenhaus. In der Hand hält sie ein prall gefülltes Sackerl mit ihrem Wochenendeinkauf. Vor ihr befinden sich 30 Stufen, die über die Jahre immer unüberwindbarer erscheinen. Anstatt sich mühsam Stufe für Stufe hinaufzuschleppen, erstellt sie eine Aufgabe in der App. Wenige Minuten später kommt ein junger Student zur Tür herein und trägt ihre Einkäufe hinauf. Was für eine Erleichterung! Oder eine alleinerziehende Mutter, die mit drei Kindern zu Hause an ihre Grenzen stößt und über diese App Entlastung findet. Ein junger Rollstuhlfahrer, der sich nichts sehnlicher wünscht, als unter Leute zu kommen. Oder eine Managerin, die nicht immer Zeit hat, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Genau für diese Menschen ist die App do-gether gedacht.

Bezahlung als Wertschätzung