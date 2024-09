Neue Busverbindung im 21. und 22. Bezirk!

Seit Anfang September profitieren die Bewohner der Donaustadt und Floridsdorf von einer verbesserten Busverbindung. Die neue Buslinie 28A sorgt für schnellere und komfortablere Wege zwischen den Bezirken und erleichtert den Zugang zum Stadtzentrum.

Die Linie verkehrt nun zwischen der Station Epeldauer Straße im 21. Bezirk und Breitenlee im 22. Bezirk und bietet einen komfortablen Zugang zur U1. Diese Verbesserung erleichtert nicht nur die Verbindung zwischen den Bezirken, sondern ermöglicht auch eine zügige Anbindung ans Stadtzentrum.

Zukunftsausblick

Die Wiener Linien haben bereits Pläne für den Ausbau der Linie. Zukünftige Verlängerungen sollen bis zur U1-Station Kagran sowie zur U2-Station Aspern Nord führen. Diese Erweiterungen sind darauf ausgelegt, die Anbindung weiter zu optimieren und den Verzicht auf das Auto für die Menschen in den Bezirken noch attraktiver zu machen.

Wichtiger Meielnstein

Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, betont: „Die Wiener Linien arbeiten laufend an der Optimierung des öffentlichen Verkehrs in Wien. Ein großes Anliegen ist mir dabei der Ausbau des Angebots in den Flächenbezirken, um den Menschen auch dort den Verzicht auf das Auto zu erleichtern. Die neue Bustangente zwischen Floridsdorf und der Donaustadt ist wichtiger Meilenstein für die Verbindung der Bezirke untereinander und bringt die Fahrgäste noch schneller an ihr Ziel!