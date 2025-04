Vienna City Marathon: Der Countdown läuft!

In wenigen Tagen verwandelt sich Wien in eine pulsierende Marathon-Metropole. Beim 42. Vienna City Marathon (VCM) werden am 6. April erstmals 45.000 Teilnehmer erwartet. Doch bevor tausende Läufer die Straßen erobern, läuft hinter den Kulissen ein logistisch aufwendiges Großprojekt.

Der Vienna City Marathon fügt sich harmonisch ins Stadtbild ein. Aufwendige Bauarbeiten oder Bodenversiegelungen? Fehlanzeige! Stattdessen wird auf eine ressourcenschonende Umsetzung gesetzt. Das Event erstreckt sich über 42 Kilometer, von der Reichsbrücke bis zum Burgtheater. Am Vortag, dem 5. April, sorgt ein fünf Kilometer langer Bewerb auf der Ringstraße für zusätzliche Dynamik. Rund 400.000 Zuschauer werden erwartet – sie machen den Marathon zum stimmungsvollen Highlight der Stadt.

2.500 Helfer, 150 Tonnen Material, 20 Kilometer Absperrgitter

Hinter einem reibungslosen Renntag steckt monatelange Planung. Ab Montag beginnt der Aufbau: 900 Personen aus 100 Unternehmen sorgen dafür, dass 150 Tonnen Material an Ort und Stelle kommen. Mehr als 20 Kilometer Absperrgitter werden errichtet, dazu Bühnen, LED-Wände und Verpflegungsstationen. Bis Donnerstag sind bereits 3.500 Verkehrszeichen, hunderte Bänke und 192.000 Sicherheitsnadeln für die Startnummern angeliefert.

Besonders spektakulär: Der Powerade Tower mit Aussichtsplattform entsteht am Mittwoch und bietet einen beeindruckenden Blick auf den Zieleinlauf. Am Freitagabend wird schließlich das große Zieltor an seinem Platz positioniert – bis in die Nacht hinein laufen letzte Feinarbeiten.

Das große Marathon-Wochenende

Den Auftakt macht am 4. April die Vienna Sports World, Österreichs größte Sport- und Freizeitmesse. In der Marx Halle präsentieren zahlreiche Aussteller die neuesten Trends in Sport, Gesundheit und Lifestyle. Hier erhalten die Läufer auch ihre Startnummern – unterstützt von 120 Schülern der Vienna Business School Mödling.

Für die jüngsten Teilnehmer gibt es am Samstag, 5. April, ein eigenes Programm am Rathausplatz: Spielstationen, Kinderschminken und eine ORF-Show sorgen für Unterhaltung. Insgesamt sind 3.400 Kinderläufer gemeldet, darunter viele Schulklassen.

Ein Walzer-Weltrekord zum Start

2025 steht der VCM ganz im Zeichen von Johann Strauss. Passend zu seinem 200. Geburtstag wird der Marathon mit einem einzigartigen Spektakel eröffnet: Tausende Läufer tanzen am 6. April um 8:35 Uhr gemeinsam den Wiener Walzer – ein schwungvoller Auftakt für das Rennen. Danach heißt es um 9:00 Uhr: Startschuss frei für ein Lauffest, das Wien erneut in eine sportliche Partyzone verwandelt.