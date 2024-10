Neue Lehrpläne: Reform im sonderpädagogischen Bereich

Die Grundlagen des aktuellen Lehrplans für die Allgemeine Sonderschule stammen aus den 1960er-Jahren. Es ist höchste Zeit für eine Anpassung! Ab dem Schuljahr 2025/26 werden die überarbeiteten Lehrpläne im sonderpädagogischen Bereich in Kraft treten.

In Österreich werden derzeit 29.851 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet, sowohl in Sonderschulen als auch inklusiv in allgemeinen Schulen. Die neuen Lehrpläne sind Teil des Nationalen Aktionsplans Behinderung 2022-2030 und betonen damit die Bedeutung dieser Reform.

Ein grundlegender Reformprozess

Im Schuljahr 2023/24 wurde bereits ein grundlegender Reformprozess eingeleitet. Der umfasste die Einführung neuer Lehrpläne für die Volksschule, Mittelschule und AHS-Unterstufe. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Lehrpläne zu modernisieren und an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Neben der Aktualisierung der Fachinhalte wird auch der fächerübergreifende Unterricht verbindlich eingeführt, was eine engere Zusammenarbeit der Lehrkräfte an den jeweiligen Schulen fördert.

Fokussierung auf die sonderpädagogischen Lehrpläne

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Reform ist die Überarbeitung der Lehrpläne im sonderpädagogischen Bereich, die ab dem kommenden Jahr umgesetzt wird. Der bisher gültige Lehrplan der Allgemeinen Sonderschule, der noch als Anhang des Volksschullehrplans verankert ist, hat sich als herausfordernd für die Lehrkräfte erwiesen, insbesondere in Bezug auf die Unterrichtsorganisation und den Kompetenzaufbau der Schülerinnen und Schüler.

Kompetenzorientierung im Mittelpunkt

Bildungsminister Polaschek unterstreicht: „Mit den neuen Lehrplänen im sonderpädagogischen Bereich werden nun, nach der Überarbeitung der Lehrpläne für die Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen, die letzten Lehrpläne in diesem Altersbereich kompetenzorientiert ausgerichtet.“

Die neuen Lehrpläne werden vier Förderbereiche abdecken:

Sehen/Blindheit

Hören/Kommunikation

Motorik/Bewegung

Emotional-soziale Entwicklung

Für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen „Lernen“ und „kognitive Entwicklung“ wurden spezielle Lehrpläne entwickelt, die auf den Lehrplänen der Volksschule und Mittelschule basieren.