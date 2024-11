Neue ORF-Sendereihe schreibt Bezirksgeschichte(n)

Favoriten am 19.11. war der erste Streich und der zweite am 26.11. folgt zugleich: Dann ist die Innere Stadt an der Reihe. Ehe es am 3.12. mit dem 21. Bezirk weitergeht – wo unlängst eine exklusive Präsentation stattfand.

Seit 19. November läuft eine höchst informative TV-Serie in ORF III unter dem Titel „Bezirksgeschichte(n)“. Das Gestern, Heute und Morgen wird beleuchtet, auch mit bisher unbekannten, spannenden Hintergrundfakten garniert. Am 3. Dezember um 20:15 Uhr ist Floridsdorf an der Reihe. Schöpfer der TV-Produktionen ist Philipp Dornauer, der betont: „Unser Ziel war es, die ­Atmosphäre und Begegnungen so unverfälscht wie möglich einzufangen.“ Das ist gelungen.

Historische Stimmen

Findet auch Bürgermeister Michael Ludwig, der im 21. Bezirk zuhause ist und bei der Präsentation des Floridsdorf-Films im Amtshaus im Mittelpunkt stand: „Die neue ORF III-Reihe ,Bezirksgeschichte(n)‘ ist ein bedeutender Beitrag zur ­Aufarbeitung unserer Stadt­geschichte und verleiht Wien eine Stimme, die Vergangenheit und Gegenwart gleichermaßen lebendig werden lässt. Ich freue mich sehr darüber.“

Die Seele einer Stadt

Eine positive Bilanz zieht auch Peter Schöber, Programmgeschäftsführer von ORF III: “In der Vielfalt der Wiener Gemeindebezirke spiegelt sich neben der historischen Seele Wiens, repräsentiert durch die Innere Stadt, vor allem auch der Charakter der ehemaligen Vorstädte und Vororte wider. Ich freue mich, dass wir nun in die reiche Geschichte aller Wiener Bezirke eintauchen.” Am Ende sind 23 Bezirksbeiträge geplant.