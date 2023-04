Neue Station für mobile Problemstoffsammlung

Mit 8. April erweitern die 48er ihre mobile Problemstoffsammlung im 14. Bezirk. An jedem 2. und 4. Samstag im Monat macht die „Prosa“ von 8 bis 13 Uhr am 48er-Standort in der Zehetnergasse Station und steht den Bürgern für die Entsorgung ihrer Problemstoffe und Elektrokleingeräte kostenlos zur Verfügung.

Batterien, Öle und Medikamente richtig entsorgen

Zu den Problemstoffen zählen gefährliche Abfälle, die regelmäßig in Haushalten anfallen, wie z.B. Batterien oder Altmedikamente. Aber auch Altstoffe, die unregelmäßig und in kleineren Mengen anfallen, werden getrennt erfasst und einer sinnvollen Verwertung zugeführt, z. B. CDs oder Speiseöl. In Summe sind es 25 verschiedene Stoffgruppen, die separat gesammelt werden.

Flächendeckendes Entsorgungs-Netz

Die Sammlung von sogenannten „Problemstoffen“ ist gerade im städtischen Raum ein wichtiger Aspekt der Müllentsorgung. „Uns ist es wichtig, Wienern ein flächendeckendes Netz zur Sammlung dieser Stoffe zur Verfügung zu stellen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Denn nur durch eine richtige Entsorgung dieser Abfälle, lassen sich schwere Umweltschäden vermeiden und unser Klima und die Gesundheit von Mensch und Tier schützen!“ Auch Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner freut sich sehr über die neue mobile Problemstoffsammelstelle: „Viele Penzinger haben sich dort eine Möglichkeit für die Müllentsorgung gewünscht. Vor allem für Menschen ohne Auto bedeutet das eine deutliche Erleichterung.“

Mobile Problemstoffsammelstellen in Wien

In ganz Wien gibt es 92 mobile Sammelstellen, die ein- bis zweimal pro Quartal angefahren werden und Problemstoffe in Haushaltsmengen kostenlos übernehmen. Unter der Woche halten sie jeweils für 2 Stunden, am Samstag für 5 Stunden. Im Rahmen der mobilen Problemstoffsammlung konnten im Jahr 2022 39 Tonnen gefährliche Abfälle gesammelt und fachgerecht entsorgt werden. Diese teilen sich auf in 20 Tonnen Elektrokleingeräte, 9,4 Tonnen Altspeiseöl, 2,4 Tonnen Altbatterien, Farben und Lacke, Reinigungsmittel, Spraydosen, Röntgenbilder, Tonercartridges, Bleiakkus, CDs, Altmedikamente, Kanülen, Lösungsmittel, diverse Haushaltschemikalien, Feuerlöscher. Die knapp 100 mobilen „Prosas“ sind eine Ergänzung zu den stationären Problemstoffsammelstellen und zu den Sammelstellen auf allen Wiener Mistplätzen.

Nähere Informationen, Termine und Standorte unter: Problemstoff-Sammlung