Neuer City-Hotspot – mit Sinn für Ästhetik!

Trattnerhof 2 muss man sich merken – als neue Adresse in Sachen Rundum-Wohlfühl-Kosmetik. Im „ANSO“ setzt man auf wirkungsvolle Treatments.

Schon beim Betreten des neuen Kosmetikstudios „ANSO“ weiß man, hier hat man ein Gespür für Schönheit. Denn bereits der Empfangsbereich wurde von Kroenland Design so stilvoll gestaltet, dass klar ist: Ich möchte unbedingt wiederkommen. Aber natürlich ist hier nicht alles nur schöne „Fassade“, der neue, großzügige Beauty-Hotspot besticht vor allem durch seine effektiven Behandlungen mit apparativer und Wirkstoff­kosmetik – für alle, die ihrer Haut etwas Gutes tun wollen.

Haut als Spiegel der Seele

Ganz nach dem Motto „Self-care starts with Skincare“ hatte für die beiden Freundinnen Anna Prokopowski und Maria Krasa Hautpflege schon immer einen hohen Stellenwert. In ihrem Studio „ANSO“ wollen die beiden ihr Feeling für Ästhetik jetzt an ihre Kunden weitergeben – und punkten dabei mit hohen Qualitätsstandards. So kommen für ihre Facial Treatments die hochwertigen Marken „Sothys“ und „mesoestetic“ zum Einsatz. Für die dauerhafte Haarentfernung wird mit dem marktführenden Laser gearbeitet und auch ein Hydrafacial ist im Angebot.

Alle Infos auf: studioanso.at