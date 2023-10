Ein Leuchtturm der Kinder- und Jugendgesundheit

Die Seestadt, Europas größtes Stadtentwicklungsgebiet, ist Wiens kinderreichster Stadtteil! Daher setzte man auch im Bereich der Gesundheitsversorgung neue Maßstäbe und eröffnete ein Kindermedizinisches Zentrum mit Kassenvertrag.

Der Leuchtturm in der Barbara-Prammer-Allee 9 ist ein Fels in der Brandung medizinischer Herausforderungen: Dort bietet ein Team aus Ärztinnen und Ärzten, Krankenschwestern, einer Psychologin und einer Link-Workerin Kindern und Jugendlichen jegliche Hilfe an. Dazu kommt eine schrittweise Erweiterung durch Leistungen wie Diätologie, Still­beratung und Logopädie.

Alle profitieren

„Ein vernetztes Gesundheits­angebot war von Anfang an Teil unseres Konzepts“, meint der Vorstandsvorsitzende Gerhard Schuster. „Die Seestadt soll eine relevante Zentrumsfunktion für die Donaustadt, aber auch die angrenzenden Gebiete übernehmen.“ Das heißt im Klartext: Vom steten Wachstum der aufblühenden Seestadt ­profitieren wirklich alle!

Mit dem Gesundheitszentrum NOA22 der Sedlak-Gruppe steht bereits das nächste Projekt in den Startlöchern: Bis Herbst 2024 wird es in zwei sechs­geschossigen Gebäuden zusätz­liche Angebote aus dem medi­zinischen Bereich geben.