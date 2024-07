Neuer Preis: Die „Goldene Sisi“ wurde erstmals vergeben!

Dass Wien im vorigen Jahr einen neuen Nächtigungs-Umsatzrekord aufstellen konnte, liegt auch zu einem guten Teil an der Arbeit der Incoming-Reisebüros. Um auch ihren Einsatz für den Erfolg zu würdigen, hat die WK eine neue Auszeichnung geschaffen und erstmals die „Goldene Sisi“ verliehen.

Incoming-Agenturen werden im Kundenauftrag tätig, es werden also erst Reisepakete und Dienstleistungen im Zielgebiet zusammengestellt, wenn eine konkrete Anfrage vorliegt. Erste Preisträgerin der „Goldenen Sisi“ ist Gabriele Springsits mit ihrem Incoming Reisebüro advenio Reisen, das neben Wien auf Italien, Deutschland und weitere europäische Länder spezialisiert ist.

Ehrung für Arbeit hinter den Kulissen

„Uns ist es wichtig, aufzuzeigen, dass wir auch jene sehen, die hinter den Kulissen hervorragende Arbeit für unsere Stadt leisten. Ohne die Incoming-Agenturen, wäre Wien nicht so gut gebucht. Und auch nicht so bekannt in der ganzen Welt, denn sie bewerben uns auch auf Messen und Verkaufsreisen“, sagt Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer. advenio Reisen zum Beispiel bietet Gruppenreisen für ganz Österreich an, 70 Prozent der Gäste kommen nach Wien. Bei der Gestaltung dieser Reisen bindet Gabriele Springsits heimische Traditionen und aktuelle kulturelle Höhepunkte ein und arbeitet mit lokalen Betrieben zusammen.

Halber Umsatz durch Incoming

Insgesamt tragen Incoming-Agenturen gut die Hälfte zum gesamten Umsatz aller Wiener Reisebüros bei und sind damit ein wichtiger Wirtschaftszweig für die Stadt. Gregor Kadanka, Obmann der Fachgruppe Reisebüros in der Wirtschaftskammer, klärt auf: „Ein Fünftel der 540 Reisebüros in Wien ist auch im Incoming tätig oder ganz darauf spezialisiert“.