Neueröffnung der Civediamo Bar: Hauch von „La Dolce Vita“

Mit einem stilvollen Event und zahlreichen prominenten Gästen öffnete die „Civediamo Bar“ ihre Türen am neuen Standort, am Dr.-Karl-Lueger-Platz 4B, in der Inneren Stadt.

Ein Abend im Zeichen von „La Dolce Vita“

Ganz im Sinne des italienischen Lebensgefühls „La Dolce Vita“ wurde der Eröffnungsabend von einem exquisiten Aperitivo-Event geprägt. Den Gästen bot sich eine Auswahl der besten Franciacorta-Sorten, die eigens für diesen Anlass ausgewählt wurden. Begleitet wurde der prickelnde Genuss von kreativen Spritz-Variationen und einer Vielfalt an hausgemachten Stuzzichini – kleinen, raffinierten Snacks, die perfekt zum Aperitif passten und das kulinarische Angebot der „Civediamo Bar“ eindrucksvoll abrundeten.

Begeisterung bei den Gästen und Gastgebern

Besitzerin Stella Biehal zeigte sich überwältigt von der positiven Resonanz auf die Eröffnung: „Der neue Standort gibt uns die Möglichkeit, unser Konzept in noch größerem Rahmen umzusetzen und italienische Genussmomente nach Wien zu bringen.“ Mit Freude betonte sie, dass „Civediamo“ nicht nur eine Bar sei, sondern sich als Treffpunkt für all jene etabliere, die die italienische Aperitivo-Kultur schätzen und leben. Die Eröffnungsparty bestätigte dies mit einer lebendigen und herzlichen Atmosphäre.

Segen für Genuss und Lebensfreude

Ein weiteres Highlight des Abends war der Segen von Toni Faber, dem Dompfarrer des Wiener Stephansdoms. In seiner Ansprache betonte er die Bedeutung des Segens als Zeichen des Friedens und Freude – passend zur herzlichen Stimmung des Abends. „Es gibt nichts Schöneres als zu segnen und Gutes auszusprechen“, so Faber. Die Anwesenheit des Geistlichen unterstrich die Bedeutung des Moments und verlieh der Eröffnung einen besonderen spirituellen Touch.

Prominenz feiert die neue Bar

Die Eröffnung zog eine beeindruckende Anzahl bekannter Persönlichkeiten aus Kultur, Medien und Gesellschaft an. Unter ihnen befanden sich Peter Dobcak von der Wirtschaftskammer, die Moderatorin Ina Sabitzer, der Café-Besitzer Christian Wukonigg, die Haubenköchin Jacqueline Pfeiffer und viele weitere prominente Gäste. Sie alle erhoben die Gläser und genossen gemeinsam den gelungenen Start der „Civediamo Bar“.