Gesundheitsvorsorge: Ein neues Zentrum im Dritten

Vorsorgeuntersuchungen sind bei den Wienerinnen und Wienern nicht gerade das „beliebteste Kind”. Etwa nur 20 % der Wiener Bevölkerung greifen auf das oftmals kostenlose Angebot zurück. Vor allem Männer scheuen den Gang zur Vorsorgeuntersuchung, wie auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bei der Eröffnung betonte: „Traditionell sind gerade Männer ein bisschen nachlässig, wenn es um die jährliche Vorsorgeuntersuchung geht. Dabei können so viele mögliche Erkrankungen vorzeitig erkannt werden, um schwerere Erkrankungen zu vermeiden. Mein Ansatz ist da sehr einfach: Wenn ich als Gesundheitspolitiker will, dass mehr Menschen eine Vorsorgeuntersuchung machen, dann müssen wir das Service deutlich verbessern.“

Früherkennung kann schwere Erkrankung verhindern

Dieses Service wird nun in der Erdbergstaße 135 mit dem neuen Gesundheitsvorsorgezentrum geboten. Gemeinsam hat hier die Stadt Wien mit der Österreichischen Gesundheitskasse ein leicht zugängliches und kostenloses Angebot geschaffen, um mehr Wienerinnen und Wiener zur Vorsorgeuntersuchung zu motivieren. Gerade die Früherkennung von Erkrankungen bietet gute Chancen, auch wieder völlig gesund zu werden.

Für alle Wienerinnen und Wiener ab 18 Jahren möglich

Mit einer top-modernen, barrierefreien Infrastruktur kann man im erneuerten Gesundheitsvorsorgezentrum der Stadt Wien von Montag bis Freitag, zwischen 8 und 14 Uhr, entsprechende Vorsorgetermine telefonisch oder online vereinbaren. Personen ab 18 Jahren, die ihren Lebensmittelpunkt in Wien haben, können das Angebot in Anspruch nehmen. Wenn keine E-Card vorhanden ist, zahlt die Stadt die Untersuchung anstelle der Kasse. Abhängig von den Untersuchungsergebnissen können sie zur weiteren Abklärung oder Behandlung an niedergelassene Ärzten überwiesen werden.