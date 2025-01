Neues Öffi-Gebäude für eine moderne Ausbildung

Mit der Eröffnung eines neuen Schulungsgebäudes für Straßenbahnfahrer setzen die Wiener Linien ihre Personaloffensive fort. Jährlich werden dort 560 Fahrschülerinnen ausgebildet, um Wien mobil zu halten. Das Projekt zeigt, wie Nachhaltigkeit und moderne Technik die Ausbildung optimieren.

Wien wächst – und damit auch der Bedarf der Stadt an zuverlässigem öffentlichen Verkehr. Um den Ausbau des Öffi-Netzes zu sichern und den steigenden Personalbedarf zu decken, haben die Wiener Linien ein neues Schulungsgebäude in Betrieb genommen. Auf 600 Quadratmetern bietet das moderne Zentrum Raum für praxisnahe Ausbildung, innovative Technik und Nachhaltigkeit. Stadtrat Peter Hanke, Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und Wiener Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl besuchten die neue Einrichtung und betonten deren Bedeutung für die Zukunft der städtischen Mobilität.

Moderne Ausbildung für Straßenbahnfahrer

Das neue Schulungsgebäude auf dem Gelände der Hauptwerkstätte in Simmering ist ein Vorzeigeprojekt der Wiener Linien. Pro Jahr werden 560 Fahrschüler in Theorie und Praxis auf ihren Einsatz vorbereitet. Mit einem Straßenbahn-Simulator sammeln sie erste Fahrerfahrungen, während die dreimonatige Ausbildung von Anfang an vergütet wird. Für den Bau investierten die Wiener Linien 1,3 Millionen Euro, wobei nachhaltige Materialien und eine energieeffiziente Wärmepumpe im Mittelpunkt standen.

Personaloffensive für ein wachsendes Öffi-Netz

Der Bedarf an qualifiziertem Personal steigt, denn bis 2026 werden zwei neue Bim-Linien eröffnet und bestehende Linien erweitert. Allein für den Netzausbau werden 150 zusätzliche Fahrerinnen benötigt. Dank des 5-Punkte-Programms konnten die Wiener Linien bereits die Arbeitsbedingungen verbessern und den Personalstand stabilisieren. Dennoch bleibt die Suche nach neuen Talenten ein Marathon: Bis 2025 sollen rund 1.500 neue Kollegen eingestellt werden.

Nachhaltige Mobilität als gemeinsames Ziel

Für Geschäftsführerin Alexandra Reinagl ist das Engagement der Wiener Linien ein entscheidender Schritt in Richtung Zukunft: „Unser Team hat Großes geleistet, aber die Herausforderungen am Arbeitsmarkt bleiben.“ Neben attraktiven Ausbildungsprogrammen und verbesserten Bedingungen setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit und Innovation. Bewerbungen als Straßenbahnfahrer sind weiterhin möglich, um gemeinsam die Mobilität in Wien zu gestalten.

