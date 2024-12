Neues Orthopädie-Zentrum spielt alle Stückerln

Mit Pomp und Trara eröffnete die Ärztin Pamela Jahn ein neues Orthopädie-Zentrum in der Burggasse 94A. Auf zwei Stockwerken werden Kassen- und Privatpatienten betreut, auch eine Pysiotherapie ist angeschlossen.

Das Wiener Bezirksblatt war bei der Eröffnung der Orthopädie Burggasse dabei. Ein topmodernes Zentrum, das vieles zu bieten hat. “Herzlich willkommen”, lächelt Chefin Pamela Jahn, “fühlen Sie sich wie zuhause”. Und das ist nicht schwer, sind die Räume doch modern und funktional eingerichtet und bieten eine wohlige Atmosphäre. Wie sie sein soll.

Neuer Weg für Orthopädin

“Nach acht Jahren in meiner Wahlarztordination in Mannersdorf habe ich mich entschlossen, mich einer neuen Herausforderung zu stellen und das Angebot der Wiener Gebietskrankenkasse für die Kassenordination in Neubau anzunehmen”, führt Jahn aus. “Wir haben das Zentrum alleine finanziert, ich werde von Montag bis Donnerstag vorort sein.” Und am Freitag? “Da bin ich noch für zehn Stunden im Hanusch-Krankenhaus angestellt”, betont die Fachärztin für Orthopädie und orthopädische Chirurgie.

Physio-Bereich mit Duschen

Das neue Zentrum in der Burggasse 74A ist in Summe 480 Quadratmeter groß, die Röntgen- und Behandlungsgeräte sind alle am neuesten Stand. Im unteren Geschoß sind Physiotherapie-Räume mit angrenzender Dusch-Möglichkeit vorhanden. “Damit es unsere Patienten möglichst angenehm haben”, so Pamela Jahn. Die Angesprochenen können sich auch online auf Orthopädie Burggasse informieren.