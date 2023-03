Neuroth: Entdecken Sie Ihre Hörstärke!

Die Zeit ist reif für einen neuen, offenen und positiven Umgang mit dem Thema Hörgerät. Menschen mit Hörminderung stehen schließlich genauso im Leben wie Menschen mit Lesebrille.

Hörgeräte sind eine Selbstverständlichkeit, die genauso selbstbewusst getragen werden sollen. Beim Brunch mit Freunden, beim Urlaub mit der Familie und bei der Geburtstagsfeier am Wochenende. Hörstärke von Neuroth heißt nämlich auch: Leichtigkeit, Unbeschwertheit und Lebensfreude. Das sieht man den Kundnen an. Selbst wenn ihre Hörsysteme mittlerweile so klein sind, dass sie beim Tragen fast unsichtbar bleiben.

Moderne Technik

Bei den modernen Im-Ohr-Hörgeräten zeigt sich, wie ausgeklügelt die Technik mittlerweile ist. Die gesamte Elektronik wird bei dabei in das winzige Ohrpassstück, die sogenannte Otoplastik, integriert. Die Otoplastik wird wie ein Ohrstöpsel eingesetzt und verschwindet dabei aus dem Blickfeld. Ähnliches gilt für Hörgeräte, die hinter dem Ohr platziert werden. Sie sind ebenfalls ganz diskret. Und vor allem genau so innovativ.

Einfache Handhabung

Hörsysteme von Neuroth sind jeder Hörsituation gewachsen und stellen sich innerhalb weniger Sekunden darauf ein. Sie sollen sich schließlich Ihrem Leben anpassen, nicht umgekehrt. Darum braucht Hörstärke auch einen starken Partner. Hörakustiker von Neuroth sind solche Profis, die Kunden am Weg zu mehr Hörstärke unterstützen.

Terminvereinbarung unter der Service-Hotline 00800 8001 8001 oder unter neuroth.com.