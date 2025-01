NO LIMITS: Holiday on Ice verzaubert die Stadt

Holiday on Ice ist zurück in der Stadthalle und präsentiert mit „NO LIMITS“ eine Show, die ihrem Titel gerecht wird. Noch bis Sonntag, den 26. Jänner, haben Besucher:innen die Gelegenheit, eine atemberaubende Kombination aus Eiskunstlauf, Akrobatik und Lichtkunst zu erleben. Die Show, inszeniert von Christopher Dean und Kim Gavin, hebt das Niveau der Eiskunst-Inszenierungen auf ein neues Level.

Die Vorbereitungen in der Wiener Stadthalle waren ebenso spektakulär wie die Show selbst: Innerhalb von 30 Stunden entstand eine Eisfläche von über 700 m², auf die 25 m³ Wasser aufgetragen wurden. Die Eisfläche wird aus technischen und optischen Gründen mit Kreide geweißt und bis zu acht Mal täglich geglättet. Über dem Eis hängt eine beeindruckende Licht- und Bühnentechnik mit mehr als 200 Traversen und 30 Tonnen Equipment, die das Publikum mit präziser Inszenierung in Staunen versetzen.

Das Herzstück der Show ist eine riesige LED-Wand mit 400 einzelnen Panels und ein kinetisches Beleuchtungssystem, das für unvergessliche Momente sorgt. Unterstützt von über 300 Scheinwerfern, schaffen die 36 Eiskunstläufer:innen eine unvergleichliche Atmosphäre.

Ein Publikumsmagnet seit Jahrzehnten

Holiday on Ice hat in der Wiener Stadthalle eine lange Tradition. Seit 1974 gastiert die Show regelmäßig in der Halle D und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher:innen an. Nach der pandemiebedingten Pause kehrte die Show 2023 mit großem Erfolg zurück. Mit „NO LIMITS“ wird nun an die Erfolgsgeschichte angeknüpft – eine Hommage an die Innovation und Eleganz, die Holiday on Ice auszeichnet.

Magische Momente mit Stargästen Thommy Ten & Amélie van Tass

Am Sonntag, den 26. Jänner, um 15 Uhr erwartet das Publikum ein besonderes Highlight: Die Mentalmagier Thommy Ten und Amélie van Tass, bekannt als Weltmeister ihrer Kunst, ergänzen die Show mit einer exklusiven Performance.

Ein grünes Event mit nachhaltigem Ansatz

Auch 2025 wird Holiday on Ice als Green Event durchgeführt. Die Wiener Stadthalle setzt damit ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz – ein Aspekt, der bei Großveranstaltungen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Termine und Tickets