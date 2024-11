Einzigartige Geschenkideen bei „Not Another Christmas Pop-Up“

Ab dem 18. November öffnet der „Not Another Christmas Pop-Up Store“ seine Tore im Not Another Concept Store in der Gumpendorfer Straße 36, 1060 Wien.

Dieser Pop-Up Store verspricht eine außergewöhnliche Weihnachtsshopping-Erfahrung abseits des Mainstreams. Besucher erwarten besondere Geschenkideen und ein kuratiertes Angebot von unabhängigen Labels, die für stilvolle und einzigartige Produkte stehen.

Einzigartige Geschenkideen für Weihnachten

Unter dem Motto „Not Another Christmas Pop-Up Store“ bietet der Store eine sorgfältig ausgewählte Kollektion von Produkten an, die für all jene gedacht sind, die das Besondere suchen. Hier finden Sie Weihnachtsgeschenke, die sich von der Masse abheben und das Herz eines jeden Beschenkten höherschlagen lassen. Von Mode über Accessoires bis hin zu Papeterie – die angebotenen Produkte stehen für Qualität, Kreativität und Individualität.

Labels, die überraschen und inspirieren

Der „Not Another Christmas Pop-Up Store“ präsentiert eine spannende Auswahl an Marken, die für Innovation und Kreativität stehen. Hier sind einige der vertretenen Labels:

Roee – Mode für die selbstbewusste Frau, die Wert auf Stil und Individualität legt.

– Mode für die selbstbewusste Frau, die Wert auf Stil und Individualität legt. Edita Rosenrot – Ein Hauch Wiener Charme, „From Vienna with Love, Oida“: Schmuck mit dem gewissen Etwas, der jedem Outfit das gewisse Extra verleiht.

– Ein Hauch Wiener Charme, „From Vienna with Love, Oida“: Schmuck mit dem gewissen Etwas, der jedem Outfit das gewisse Extra verleiht. Loose Bag – Stylische Taschen, die praktisch und modisch zugleich sind.

– Stylische Taschen, die praktisch und modisch zugleich sind. Paperholic – Hochwertige Papeterieprodukte für alle, die das Schöne im Alltag schätzen.

– Hochwertige Papeterieprodukte für alle, die das Schöne im Alltag schätzen. ohhwelll – Individuelle Bagstripes für einen einzigartigen Look.

Öffnungszeiten und weitere Details

Wer das besondere Shopping-Erlebnis nicht verpassen möchte, sollte die Öffnungszeiten im Blick behalten. Der „Not Another Christmas Pop-Up Store“ ist ab dem 18. November bis zum 21. Dezember für alle Interessierten geöffnet.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 11:00 – 19:00 Uhr

Samstag: 10:00 – 18:00 Uhr Adresse:

Not Another Concept Store

Gumpendorfer Straße 36, 1060 Wien