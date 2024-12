Notfellchen-Mittwoch: Bulka sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

BULKA

Die charmante Miniature American Shepherd-Mischlingshündin Bulka hat im August 2024 den Weg zu Tierschutz Austria gefunden, nachdem ihre ehemaligen Besitzer ins Ausland gezogen sind. Die im Januar 2022 geborene Hündin ist eine zarte Seele, die etwas Zeit braucht, um Vertrauen aufzubauen – doch wer sich auf sie einlässt, wird mit ihrer verspielten und lebensfrohen Art belohnt.

Eigenschaften und Fähigkeiten

Bulka ist unter kniehoch, kastriert und stubenrein. In ihrem früheren Zuhause hat sie gelernt, kurze Zeit alleine zu bleiben, fährt problemlos im Auto mit und beherrscht die Grundkommandos. Auch das Tragen eines Brustgeschirrs ist ihr inzwischen vertraut. Das lockere Gehen an der Leine übt sie aktuell noch mit uns – mit Geduld und Belohnungen wird sie dies sicherlich meistern.

Verträglichkeit mit anderen Tieren

Wir vermuten, dass Bulka mit anderen Hunden verträglich ist, haben dies aber noch nicht ausgiebig getestet. Katzen hingegen sind für Bulka keine passenden Mitbewohner, da sie stark ihren Jagdtrieb wecken.

Ein Zuhause für Bulka

Für Bulka wünschen wir uns ein ruhiges Zuhause auf dem Land, wo sie ihrer Lärmempfindlichkeit entkommen kann. Ein Garten wäre ideal, sollte aber hoch eingezäunt sein, da Bulka gerne hoch springt. Sie braucht Menschen, die ihre aktive und verspielte Natur schätzen und ihr ausreichend Zeit für Bewegung und Beschäftigung widmen können. Ein kinderfreier Haushalt ist für Bulka ebenfalls wichtig, um unnötigen Stress zu vermeiden.

Warum Bulka Ihr Herz erobern wird

Nach einer anfänglichen Phase der Schüchternheit zeigt sich Bulka als echter Wirbelwind: Sie liebt es, zu laufen, zu toben und die Welt zu entdecken. Ihre Energie und Lebensfreude sind ansteckend und machen sie zu einer wunderbaren Begleiterin für aktive Menschen, die ein Herz für sensible Seelen haben.

Haben Sie das ruhige Plätzchen und die Geduld, die Bulka braucht, um aufzublühen? Bulka wartet sehnsüchtig darauf, Ihre beste Freundin zu werden.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).