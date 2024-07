Notfellchen-Mittwoch: Ferdinand sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Anzeige

FERDINAND

Der stattliche, 2020 geborene American Pit Bull Terrier-Rüde Ferdinand benötigt bei Menschen eine ganz kurze Kennenlernphase und ist dann freundlich und liebt es zu kuscheln. Auch spielen mit seinen Bezugspersonen macht Ferdi, der seit Oktober 2023 bei Tierschutz Austria ist, großen Spaß. Hunde gehören leider nicht zu seinen Freunden, aber Ferdi trägt stressfrei seinen Maulkorb – bei Begegnungen geht er mittlerweile mit etwas Abstand ruhig an anderen Hunden vorbei. Am Tierheimgelände ist Ferdi sehr gestresst, zieht daher, sobald man im Grünen ist, geht er brav an der Leine ohne zu ziehen und kann sogar „bei Fuß“ gehen. Ferdi kennt die Grundkommandos, ist gut abrufbar, stubenrein, kennt Innenräume und fährt brav im Auto mit. In seinem zukünftigen Zuhause muss er lediglich bei Besuchen von Fremden anfangs ignoriert werden, dann freundet er sich rasch an.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.