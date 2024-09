Notfellchen-Mittwoch: Loci sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

LOCI

Loci, geboren im Mai 2018, ist ein freundlicher und liebenswerter Mischlingsrüde, der seit Juni 2024 bei Tierschutz Austria lebt. Trotz seiner schwierigen Vergangenheit hat er sich als ein ausgeglichener und menschenbezogener Hund erwiesen, der jetzt sehnsüchtig nach einem liebevollen Zuhause sucht.

Ein kleiner Hund mit großem Herzen

Mit seiner kompakten Größe, die unter kniehoch liegt, passt Loci perfekt in jede Wohnung. Er ist ein Mischling, der das Beste aus verschiedenen Rassen in sich vereint – sowohl in Bezug auf sein Aussehen als auch auf seinen Charakter. Loci ist kastriert und damit bereit für sein neues Leben an der Seite einer fürsorglichen Familie.

Ein Kumpel für die ganze Familie

Loci ist nicht nur menschenfreundlich, sondern auch kinderlieb. Er kann problemlos in einem Haushalt mit Kindern leben, da er sich als geduldiger und ausgeglichener Begleiter zeigt. Seine Verträglichkeit mit anderen Hunden ist ein weiteres Plus – auch wenn er sich mehr für seine menschlichen Freunde interessiert als für seine Artgenossen.

Stadttauglich, aber lieber abseits vom Trubel

Für Loci suchen wir ein Zuhause in einer ruhigeren Wohngegend. Er ist zwar stadttauglich, sollte jedoch nicht in der unmittelbaren Nähe stark befahrener Straßen leben. Ein Zuhause abseits des großen Trubels, aber dennoch mit ausreichend Möglichkeiten für Spaziergänge, wäre ideal.

Ein unkomplizierter Anfängerhund

Loci kennt bereits das Brustgeschirr und geht brav an der Leine, was ihn zu einem idealen Hund für Anfänger macht. Er zeigt sich im Tierheim als unkompliziert und leicht zu führen. Einzig das Alleinebleiben muss er noch lernen, was jedoch mit etwas Geduld und Training gut machbar ist.

Ein Zuhause für Loci

Loci ist ein Hund, der die Nähe zu seinen Menschen sucht und es liebt, zu kuscheln. Für ihn wünschen wir uns ein Zuhause, in dem er Teil der Familie sein darf und die Aufmerksamkeit bekommt, die er so sehr verdient. Wer einen treuen und kuschelbedürftigen Kumpel sucht, wird in Loci den perfekten Begleiter finden.

Wenn Sie Interesse daran haben, Loci kennenzulernen und ihm ein liebevolles Zuhause zu geben, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.