Notfellchen-Mittwoch: Lucinda sucht ein neues Zuhause

Lucinda, eine kniehohe Mischlingshündin, die im August 2017 geboren wurde, sucht ein ruhiges Zuhause mit geduldigen Menschen, die ihr die nötige Zeit und Zuwendung schenken können.

Seit Dezember 2023 ist sie im Tierheim und hat sich dort von einer ängstlichen und schüchternen Hündin zu einer ruhigen, liebesbedürftigen Begleiterin entwickelt.

Ein Herz für Spaziergänge und Entdeckungen

Obwohl Lucinda in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt hat, zeigt sie sich bei Spaziergängen neugierig und souverän gegenüber neuen Situationen und Umweltreizen. Spaziergänge genießt sie in vollen Zügen und zeigt dabei Interesse an ihrer Umgebung. Ihre Freude an der Natur und die Entdeckung neuer Gerüche lassen sie aufblühen und machen sie zu einer wunderbaren Begleiterin für ausgedehnte Spaziergänge.

Freundlich zu Artgenossen und schüchtern gegenüber Menschen

Lucinda verträgt sich gut mit anderen Hunden und freut sich über ihre Gesellschaft, auch wenn sie manchmal etwas stürmisch ist. Menschen begegnet sie anfangs zurückhaltend und beobachtet sie zunächst genau. Mit dem richtigen Umgang und etwas Geduld fasst sie jedoch schnell Vertrauen und sucht aktiv nach Kuscheleinheiten und Zuneigung. Ein Haushalt mit einem bereits vorhandenen Hund wäre ideal für Lucinda, da sie gerne den Kontakt zu Artgenossen pflegt und sich in deren Nähe wohlfühlt.

Das ideale Zuhause für Lucinda

Für Lucinda suchen wir ein ruhiges Zuhause auf dem Land, idealerweise mit einem Garten, in dem sie sich frei bewegen kann. Ruhige, größere Kinder im Haushalt wären in Ordnung, doch braucht sie eine ruhige Umgebung, die Rückzugsmöglichkeiten bietet. Lucinda ist eine sensible Hündin, die mit Liebe, Geduld und einem weiteren Hund an ihrer Seite ihr volles Potenzial entfalten wird.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.