Notfellchen-Mittwoch: Mable sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

MABLE

Die junge Mischlingshündin Mable ist ein lebhaftes Energiebündel, das sein ganzes Leben noch vor sich hat. Im Juni 2024 geboren, ist Mable ein neugieriger Welpe, der seine Umgebung in kleinen Schritten entdecken möchte. Sie ist seit ihrem Einzug ins Tierheim ebenfalls auf der Suche nach Menschen, die ihr die Welt zeigen und ihr dabei helfen, Vertrauen zu fassen.

Sensibles Wesen mit großem Potenzial

Mable zeigt sich oft unsicher gegenüber fremden Menschen und neuen Umweltreizen. Geräusche und hektische Situationen stressen sie schnell, was sich bei ihr leider auch auf den Magen schlägt. Daher benötigt sie ein ruhiges und stabiles Zuhause am Land, idealerweise bei erfahrenen Hundemenschen, die wissen, wie man einem sensiblen Welpen wie Mable Sicherheit vermittelt.

Spielerisch lernen und wachsen

Wie jeder Welpe braucht Mable noch viel Anleitung und Training. Sie kennt die Grundsignale noch nicht vollständig, muss die Stubenreinheit erst lernen und kann noch nicht alleine bleiben. Ein belohnungsorientiertes Training würde ihr helfen, Vertrauen aufzubauen und wichtige Verhaltensweisen zu lernen. Ihre neuen Besitzer sollten sich bewusst sein, dass dies Geduld und Hingabe erfordert – und das Herz am rechten Fleck.

Verträglichkeit mit Hunden, aber Unsicherheit beim Erstkontakt

Mable ist mit anderen Hunden gut verträglich, auch wenn sie bei ersten Begegnungen noch etwas schüchtern reagiert. Mit der richtigen Einführung und Zeit kann sie sicherlich eine gute Kameradin für andere Hunde werden. Ein Haushalt ohne Kinder wäre jedoch von Vorteil, da sie sich in einer ruhigen und stabilen Umgebung wohler fühlt.

Ein Zuhause für ein liebevolles Energiebündel

Für Mable wird ein Zuhause auf dem Land gesucht, wo sie in ihrem eigenen Tempo die Welt entdecken kann. Ihre zukünftigen Menschen sollten erfahren im Umgang mit Hunden sein, um ihr in einer sicheren Umgebung das nötige Vertrauen und die Unterstützung zu bieten. Wer sich in Mables aufgewecktes und gleichzeitig sensibles Wesen verliebt, kann sich auf einen besonderen Begleiter freuen, der mit liebevoller Anleitung sein volles Potenzial entfalten wird.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.