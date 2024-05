Aktion scharf deckt illegale Lebensmittelhändler auf

Das Einsatzteam der Stadt hat am Feiertag einige Lebensmittelhändler besucht. Mehrere “schwarze Schafe” gingen ins Netz.

Gemeinsam mit dem Marktamt führte das Einsatzteam die Kontrollen hinsichtlich illegaler Öffnung von Betrieben im gesamten Stadtgebiet durch. Hintergrund war die Beschwerde von anderen Betreibern, die sich über unfairen Wettbewerb durch illegale Öffnungspraktiken beschwerten. Insgesamt wurden 94 Betriebe überprüft, von denen gleich 51 geöffnet hatten.

98 Betriebe in Summe

Dabei wurden 98 Anzeigen erstattet: 49 Anzeigen wegen illegaler Öffnung sowie weitere 49 Anzeigen wegen fehlender Preisauszeichnung, Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, das Maß- und Eichgesetz und dergleichen. „Die hohe Zahl an Verstößen hat einmal mehr verdeutlicht, wie wichtig ein konsequentes Vorgehen in Bezug auf illegale Öffnungen von Betrieben ist”, so der Leiter des Einsatzteams Walter Hillerer. Die Wettbewerbsverzerrung würde diejenigen benachteiligen, die sich an die gesetzlichen Vorgaben halten.