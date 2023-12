Notfellchen-Mittwoch: Hans-Gismo sucht neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

HANS-GISMO

Der 2010 geborene, kleine Mischlingsrüde Gismo ist seit 2017 im Tierschutzhaus Vösendorf und ist mit Hunden gut verträglich, benötigt aber eine kurze Kennenlernphase in Form von Social Walks bevor er auch im Freilauf mit Artgenossen toben kann. Bei fremden Menschen benötigt er ebenfalls eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Der lebhafte Rüde fährt bereits brav im Auto mit, konnte in seinem letzten Zuhause einige Zeit alleine bleiben (dies muss im neuen Zuhause aufgefrischt werden), geht brav an der Leine und ist stubenrein. Der kleine Kerl sucht ein ruhiges Zuhause bei Menschen mit Hundeerfahrung, ohne Kinder und ohne andere Hunde außerhalb der Großstadt!

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden!