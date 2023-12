Notfellchen-Mittwoch: Loki sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

LOKI

Der 2018 geborene, sensible Chihuahua-Pinscher-Mischlingsrüde Loki benötigt bei fremden Menschen eine Kennenlernphase, da er sehr unsicher ist. Loki kam Jänner 2020 ins Tierschutzhaus Vösendorf. Leider benötigt er ein wenig Zeit, bis er einmal Vertrauen gefasst hat, danach ist er aber sehr zutraulich. Mit Artgenossen ist Loki verträglich, bei Rüden reitet er aber meist auf. Das Gehen an der lockeren Leine und Stubenreinheit möchte Loki noch in kleinen Schritten erlernen. Der zierliche Kerl dürfte in seinem bisherigen Leben nicht viel kennen gelernt haben und reagiert daher in vielen Situationen unsicher bis panisch. Deshalb sucht der hübsche Hundemann ein ruhiges, kinderloses Zuhause am Land.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.