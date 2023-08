Notfellchen-Mittwoch: Queeny & Cherry suchen neuen Besitzer

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

QUEENY & CHERRY

Die beiden Minischweine (so klein sind sie übrigens gar nicht) Queeny und Cherry kamen 2019 ins Tierschutzhaus Vösendorf. Davor dürften sie nicht artgerecht gehalten worden sein. Vermutlich wurden sie nur in einer Wohnung gehalten, da sich die beiden mit dem schweinetypischen Wühlen anfangs schwer taten. Die beiden etwa 5-jährigen Schweine lieben Streicheleinheiten. Werden sie am Bauch gestreichelt, schmeißen sie sich mit Begeisterung zu Boden und genießen die Massage im Liegen. Queeny und Cherry werden natürlich nur an ein Zuhause vergeben, in dem sie nicht in irgendeiner Form als Nutztiere agieren müssen. Besonders freuen würden sie sich über einen Platz auf einem Freizeit Bauernhof oder bei einer Familie die einen liebevollen Platz und die Ressourcen bieten, um den beiden ein schönes restliches Leben zu ermöglichen.

Interessenten können sich telefonisch +43 1 699 24 50 oder per Mail an kleintierhaus@tierschutz-austria.at wenden.