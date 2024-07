Notfellchen-Mittwoch: Mona sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen

MONA

Die 2020 geborene American Staffordshire Terrier-Hündin Mona ist menschenfreundlich und kann auch zu größeren, ruhigen Kindern vermittelt werden. Mona hat in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennen gelernt. Sie wurde in einem Keller gehalten und beschlagnahmt. Von der Außenwelt in ihrer Vergangenheit abgeschottet, beginnt sie bei uns in kleinen Schritten die ersten Dinge nachzuholen. Brustgeschirr, Leine und Maulkorb kennt sie bereits. Trotz ihrer Vorgeschichte hat sich Mona bei uns prächtig entwickelt und zu einer relativ mutigen Hündin entwickelt, die mittlerweile auch schon einige positive Indoor-Erfahrungen sammeln konnte. Für Mona suchen wir ein Zuhause ohne andere Tiere. Menschen, die sich für die liebe Hündin interessieren, müssen bereit sein, sie über einen längeren Zeitraum (Patenschaft mit Übernahme, Unterstützung durch unsere Trainer) kennenzulernen.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.