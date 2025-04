Notfellchen-Mittwoch: Nala sucht ein neues Für-Immer- Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

NALA

Die kleine Dackel-Mischlingshündin Nala ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. Seit September 2024 lebt sie im Tierheim und leidet dort sichtlich unter dem Trubel und der Unruhe. Dabei hat die etwa kniehohe Hündin so viel Liebe zu geben – und braucht ebenso viel Zuwendung.

Schmusehund mit großem Herz

Nala wurde im Januar 2020 geboren und ist eine wahre Schmusebacke. Sie liebt es, bei ihren Menschen zu sein und genießt jede Streicheleinheit in vollen Zügen. Ihr anhängliches Wesen macht sie zu einer idealen Begleiterin für Menschen, die sich eine enge Bindung zu ihrem Hund wünschen.

Verträglich und lernbereit

Mit anderen Hunden kommt Nala gut zurecht, sodass sie auch als Zweithund geeignet wäre. Auch ruhige, hundeerfahrene Teenager könnten zu ihrer Familie gehören. Sie kennt bereits das Brustgeschirr und die Leine und zeigt sich im Tierheim stubenrein – eine tolle Basis für den Start in ein neues Leben.

Stress im Tierheim – Nala leidet

Leider ist der Alltag im Tierheim für Nala sehr belastend. Die vielen Reize, fremden Geräusche und ständigen Bewegungen stressen sie. So zieht sie beim Gassigehen häufig an der Leine und reagiert stark auf sich bewegende Objekte, wie Fahrzeuge. Auch ihr Jagdtrieb kommt in solchen Momenten zum Vorschein. Besonders schwer fällt ihr das Alleinsein im Zwinger – sie fühlt sich dort einsam und verlassen.

Ein Zuhause mit Ruhe und Herz

Für Nala wünschen wir uns ein ruhiges Umfeld – idealerweise am Stadtrand oder auf dem Land. Ihre neuen Menschen sollten einfühlsam sein und bereit, ihr das Alleinbleiben langsam und geduldig beizubringen. Nala braucht viel Nähe, Sicherheit und vor allem Zeit. Wer ihr das schenkt, bekommt eine treue und verschmuste Begleiterin fürs Leben.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).