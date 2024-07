Notfellchen-Mittwoch: Norma sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Die 5-jährige Norma ist schon seit August 2021 im Tierschutzhaus Vösendorf. Sie ist menschenfreundlich und lernt gerade noch in kleinen Schritten, mittels belohnungsorientiertem Training, bei Hundebegegnungen besser zu reagieren und bei bewegenden Verkehrsteilnehmern weniger gestresst zu sein. Im Tierheim ist Lernen für sie kaum möglich, da die Umgebung sie sehr stresst. Durch den hohen Stresspegel kann sie sich nur schwer konzentrieren, schafft es noch nicht an der lockeren Leine zu gehen oder in Innenräumen zur Ruhe zu kommen. Norma verfügt außerdem über einen starken Jagdtrieb. Die liebenswerte Hündin liebt Menschen über alles, kann das im Tierheim jedoch nie zu 100% zeigen, da sie hier kaum Ruhe und Entspannung findet. Außerhalb des Tierheims geht sie gern spazieren, genießt die Aufmerksamkeit von Menschen und lernt schnell. Im Auto kann sie bereits entspannt mitfahren. Durch den Stress im Tierheim tut sie sich schwer in Innenräumen zu entspannen. Deshalb sucht die hübsche Hundedame nach einem Zuhause, in das sie langsam eingewöhnt werden kann und endlich Ruhe findet.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.