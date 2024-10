Notfellchen-Mittwoch: Peter Pan sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Peter Pan

Peter Pan hat eine bewegte Vergangenheit. Als er im Februar 2022 ins Tierheim kam, war er noch ein Streuner, der wenig bis gar kein Vertrauen in Menschen hatte. Er war misstrauisch und zurückhaltend, was auch kein Wunder ist – schließlich hatte er sein Leben bisher in der Freiheit verbracht, fernab von menschlicher Nähe. Doch Peter Pan hat gezeigt, dass auch die vorsichtigsten Katzen lernen können, Vertrauen zu fassen.

Geduld und Zuneigung zahlen sich aus

Ein ganzes Jahr intensiver Arbeit mit den Pflegern des Tierheims war notwendig, um Peter Pan langsam aus seiner Schale zu locken. Mit viel Geduld und Zuneigung haben sie es geschafft, dass Peter Pan sich in ihrer Gegenwart entspannen kann. Heute zeigt sich der hübsche Kater von seiner sanften Seite, wenn er von Menschen umgeben ist, die er kennt und denen er vertraut. Schlecksnacks und Käsedreamis sind dabei immer willkommen und helfen, seine Zuneigung zu gewinnen.

Ein Kater, der Vertrauen belohnt

Peter Pan ist ein besonderer Kater, der Menschen belohnt, die sich die Zeit nehmen, sein Vertrauen zu gewinnen. Sobald er einmal Vertrauen gefasst hat, zeigt er seine verschmuste und verspielte Seite: Er stößt mit dem Kopf an, lässt sich am Kinn und Bauch kraulen und genießt es sogar, auf dem Schoß zu sitzen. Manchmal lässt er sich sogar hochheben, obwohl das anfangs für ihn eine Herausforderung war.

Es ist wichtig, dass man Peter Pan in seinem Tempo kennenlernt. Überstürzt man den Aufbau einer Beziehung zu ihm oder setzt ihn unter Druck, zieht er sich schnell zurück. Doch wer ihm die nötige Zeit lässt, wird mit einem treuen Begleiter belohnt, der bereit ist, all die Zuneigung, die ihm entgegengebracht wird, zu erwidern.

Tierarztbesuche? Kein Problem!

Früher ein stressiges Erlebnis, sind Tierarztbesuche für Peter Pan mittlerweile Routine. Auch hier hat sich gezeigt, wie viel Fortschritt der Kater gemacht hat. Mit der richtigen Herangehensweise und Geduld sind selbst solche anfangs schwierigen Situationen für ihn kein Problem mehr.

Was Peter Pan braucht

Für Peter Pan suchen wir ein Zuhause, das zu seiner Persönlichkeit passt. Ein Haus mit Freigang oder ein Hofplatz, auf dem er sich frei bewegen kann, wären ideal. Peter Pan möchte allerdings keine anderen Tiere um sich haben und auch Kinder sollten nicht im neuen Zuhause leben. Er braucht eine ruhige Umgebung, in der er sich sicher fühlen kann, um sich weiter zu entfalten und Vertrauen zu fassen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Katzenvergabe 01/699 24 50-52 (Mittwoch bis Sonntag, jeweils 13:30 – 17:00 Uhr) oder katzenvergabe@tierschutz-austria.at