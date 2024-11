Notfellchen-Mittwoch: Ramses sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

RAMSES

Der kleine Ramses, ein niedlicher Mischlingsrüde, wartet voller Hoffnung auf sein neues Zuhause. Geboren im Juni 2024, hat Ramses bereits einen beeindruckenden Start ins Leben hingelegt und verbringt seine Tage im Tierheim, wo er darauf wartet, die große, weite Welt zu entdecken.

Ein liebevoller Welpe mit Energie und Potenzial

Ramses ist, wie viele Welpen, ein echtes Energiebündel. Er liebt es, herumzutollen und Neues auszuprobieren. Doch als typischer Welpe braucht er noch ein wenig Unterstützung, um die großen und kleinen Dinge des Alltags kennenzulernen. Mit viel Geduld und belohnungsorientiertem Training wird Ramses die Grundkommandos sowie die Stubenreinheit meistern. Dabei zeigt er schon jetzt großes Potenzial, da er sehr aufgeschlossen und lernwillig ist.

Gut verträglich, aber noch ein bisschen schüchtern

Der junge Mischling ist mit anderen Hunden gut verträglich und spielt gerne mit Gleichgesinnten. Bei Erstkontakten zeigt er jedoch noch ein wenig Unsicherheit. Hier wäre ein erfahrener Hundebesitzer ideal, der ihm Sicherheit gibt und ihn behutsam an neue Begegnungen heranführt. In einem ruhigen Umfeld fühlt sich Ramses wohl, weshalb eine Familie am Stadtrand oder auf dem Land ideal für ihn wäre.

Ruhiges Zuhause mit Teenagern gesucht

Ramses kann gut in einen Haushalt mit ruhigen Teenagern vermittelt werden, die verstehen, dass ein Welpe viel Aufmerksamkeit und Fürsorge braucht. Kleine Kinder könnten Ramses möglicherweise überfordern, weshalb ein ruhigeres Umfeld besser für ihn geeignet ist. Ein gemeinsames Leben mit Teenagern, die sich liebevoll um ihn kümmern, könnte ihm helfen, selbstsicherer und noch fröhlicher zu werden.

Ein junger Hund, der Begleitung braucht

Da Ramses noch ein Welpe ist, ist er natürlich noch nicht stubenrein und kann nicht alleine bleiben. Seine zukünftigen Besitzer sollten sich darauf einstellen, ihn anfangs intensiv zu begleiten und ihm die Sicherheit zu geben, die er braucht. Mit der richtigen Führung und viel Liebe wird Ramses sicher zu einem treuen und loyalen Begleiter heranwachsen.

Wenn Sie Ramses ein neues Zuhause schenken möchten und bereit sind, diesen aufgeweckten kleinen Welpen auf seinem Weg zu begleiten, dann melden Sie sich beim Tierheim und lernen Sie ihn persönlich kennen.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.