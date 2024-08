Notfellchen-Mittwoch: Snoopy sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

SNOOPY

Notfellchen Snoopy ist ein freundlicher und sensibler Mischlingsrüde, der im April 2020 geboren wurde. Trotz seiner jungen Jahre hat Snoopy bereits einiges erlebt und sucht nun dringend ein liebevolles und ruhiges Zuhause, idealerweise auf dem Land.

Erfahren und gut erzogen

Snoopy ist menschenfreundlich und hat bisher in einem kinderlosen Haushalt gelebt. Er kennt sich bestens mit Brustgeschirr und Leine aus, geht brav spazieren und ist stubenrein. Auch die Grundkommandos beherrscht der süße Kerl bereits. In seinem letzten Zuhause hat er gelernt, allein zu bleiben, was zeigt, dass er ein eher ruhiger und ausgeglichener Hund ist.

Ein Einzelgänger mit großem Herz

Mit anderen Hunden kommt Snoopy gut zurecht, zeigt jedoch wenig Interesse an ihnen und bevorzugt es, sie zu ignorieren. Er ist ein echter Einzelgänger, der die Gesellschaft von Menschen über alles stellt. Daher suchen wir für ihn ein ruhiges Zuhause, in dem er viel Liebe und Aufmerksamkeit bekommt, ohne von zu viel Trubel umgeben zu sein.

Das perfekte Zuhause für Snoopy

Snoopy ist der perfekte Begleiter für Menschen, die gerne spazieren gehen und ihm die Ruhe und Geborgenheit schenken können, die er so dringend braucht. Wenn Sie Snoopy ein solches Zuhause bieten können, dann zögern Sie nicht, Tierschutz Austria zu kontaktieren. Snoopy wartet sehnsüchtig auf seine neue Familie!

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.