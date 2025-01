Notfellchen-Mittwoch: Toby sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

TOBY

Toby, ein Mischlingsrüde, wurde im November 2020 geboren und lebt seit Februar 2024 im Tierheim. Der kastrierte Hund ist unter kniehoch und zeigt nach einer kurzen Eingewöhnungszeit sein großes Herz: Er wird anhänglich und liebt es, zu schmusen. Doch zunächst benötigt Toby Zeit, um Vertrauen zu fassen.

Verträglichkeit mit anderen Hunden

Mit Artgenossen versteht sich Toby gut, sofern sie ruhig sind. Lebhafte oder aufdringliche Hunde können ihn jedoch verunsichern, was gelegentlich zu einem Zwicken führt. Auch hier ist eine Kennenlernphase wichtig, um sicherzustellen, dass die Chemie stimmt.

Herausforderungen im Alltag

Toby ist ein Hund, der von neuen Situationen leicht überfordert wird. Spaziergänge an der Leine sind für ihn noch eine Herausforderung, da er unsicher und angespannt reagiert. Im Tierheim hat Toby jedoch bereits Fortschritte gemacht: Er ist stubenrein und zeigt sich lernwillig.

Das ideale Zuhause für Toby

Für Toby suchen wir ein ruhiges und kinderloses Zuhause auf dem Land. Ein Garten wäre für ihn ideal, um sich frei bewegen und entspannen zu können. Aufgrund seiner sensiblen Art sollten seine zukünftigen Besitzer Geduld und Erfahrung mitbringen, um Toby die Zeit zu geben, die er benötigt.

Warum Toby eine zweite Chance verdient

Toby (Tiernummer: 253858) mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken, doch hinter seiner schüchternen Fassade verbirgt sich ein treuer Begleiter, der nach Sicherheit und Geborgenheit sucht. Mit der richtigen Unterstützung wird aus diesem kleinen Notfellchen ein wunderbarer Weggefährte.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).