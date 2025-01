Notfellchen-Mittwoch: Valesko sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

VALESKO

Valesko, ein kniehoher Mischlingsrüde, wartet sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. Geboren im März 2021, hat der sanfte Vierbeiner schon einiges hinter sich. Seit April 2023 lebt er im Tierheim und hofft nun auf liebevolle Menschen, die ihm eine zweite Chance geben.

Freundlich und verträglich

Der charmante Rüde begeistert mit seiner ruhigen und liebenswerten Art. Menschen begegnet er freundlich, und auch mit anderen Hunden versteht er sich prima. Für Valesko wäre ein souveräner Zweithund ideal, an dem er sich orientieren kann. Ob er auch mit Katzen verträglich ist, ist derzeit noch unbekannt.

Sanft, verspielt und lernbereit

Valesko zeigt sich als ausgeglichener Hund, der gerne spielt und für Futter bereitwillig neue Tricks lernt. Obwohl er schon brav an der Leine läuft, benötigt er noch etwas Übung in Sachen Stubenreinheit. Seine liebevolle Art macht ihn zu einem perfekten Begleiter für ruhige, geduldige Menschen.

Ein Zuhause am Land

Valesko sucht ein Zuhause in ländlicher Umgebung, wo er zur Ruhe kommen und die Welt in seinem Tempo entdecken kann. Größere Kinder wären für ihn in Ordnung, doch laute und hektische Situationen sollten vermieden werden, damit er sich wohlfühlt.

Möchten Sie Valesko ein Zuhause schenken?

Wenn Sie Valesko ein liebevolles Zuhause mit einem Zweithund bieten können, melden Sie sich im Tierheim. Dieser sanfte Weggefährte wird Ihr Leben sicher bereichern.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).