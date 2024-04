Das Wiener Bezirksblatt ist eindeutig die Nummer 1

Das Wiener Bezirksblatt hat seine Nummer-1-Position unter den reichweitenstärksten Zeitungen und Zeitschriften Wiens eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Das WBB-Team sagt laut: Danke!

Das Wiener Bezirksblatt hat sich erneut als unangefochtener Champion unter den Printmedien Wiens etabliert. Die neueste Media-Analyse*, Österreichs führende Reichweiten-Messung, enthüllt eine rekordverdächtige Leserschaft von 506.000 regelmäßige Leser:innen für das gelbe Gratisblatt. Diese beeindruckende Zahl entspricht einer erstaunlichen Reichweite von 30,7 %.

Wo das WBB weit voraus ist

Das Wiener Bezirksblatt setzt einen neuen Maßstab in der Medienlandschaft, indem es als einziges Medium in Wien eine Reichweite von über 30 % erreicht. Mit einem Abstand von zehn Prozentpunkten zu seinem nächsten Mitbewerber steht das Wiener Bezirksblatt an der Spitze. Vor allem in den Zielgruppen Frauen (33,6 % Reichweite, 285.000 Leserinnen), Besserverdiener (36,2 %, 186.000 Leser in den Kaufkraftstufen 1/2), bei Über-50-Jährigen (37,5 %, 101.000 Leser) und Über-60-Jährigen (50,5 %, 99.000) ist das Wiener Bezirksblatt allen Konkurrenzblättern weit überlegen.

Eine Zeitung für Leser & Wirtschaft

Das Wiener Bezirksblatt ist nicht nur eine Zeitung, sondern eine Stimme für die Menschen in Wien. Von lokalen Ereignissen über großartige Gewinnspiele, geniale Aktionen bis hin zu spannenden Grätzel-Geschichten bietet das Wiener Bezirksblatt seinen Leser:innen eine umfassende Berichterstattung, die sie informiert, inspiriert und verbindet. Das ist auch wirtschaftlich wichtig. So meint WBB-Geschäftsführer Thomas Strachota: „Die werbe­trei­bende Wirtschaft kann sich auf uns verlassen! WBB-Kunden bekommen für ihr Geld nicht nur mehr Leistung, ­sondern auch mehr Leser …“