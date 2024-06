WBB-Feier im Hotel Schani: Na, es war seeehr schön …

“Happy Birthday Wiener Bezirksblatt” hieß es einmal mehr in der Donaustadt zum 40. Geburtstag. Konkreter im gemütlichen Hotel Schani gegenüber der UNO-City. Nach dem Motto: Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut …

Wenn Engel feiern – dann passt das Wetter. So war es auch beim Wiener-Bezirksblatt-Geburtstagsfest zum 40er im Hotel Schani. Von 17:30 Uhr bis 20 Uhr hielt Petrus seine Regenspritzer zurück. So konnten WBB-Geschäftsführer Thomas Strachota und Chefredakteur Hans Steiner die Gäste im gemütlich-lauschigen Garten begrüßen. An ihrer Seite die Anzeigenleiterinnen Manuela Paganotta und Karin Stepanek. Und Schani-Geschäftsführer Alexander Lang meinte vergnügt: “Es ist uns eine Ehre und Freude, das Wiener Bezirksblatt begrüßen zu dürfen. Auf eine gute Zusammenarbeit!”

Gemütliche Stimmung

Bei der 40er-Geburtstagsfeier mit dabei waren: Hotel-Schani-Inhaber Benedikt Komarek, Nikolaus Brada (Nibra Aufzugsanlagen), Anette Ebeling (A&M Kreativfabrik), Lisa Waloschek (Hypehunters), Wolfgang Ebner (A.S.E. Ebner & Partner), Bestseller-Autor Robert Sommer, Kaiser-Wiesn-Managerin Uschi Nosal, WBB-Anzeigenverkäufer Tom Healy, Unsere-Generation-Chefredakteurin Michaela Görlich, Anzeigen-Managerin Claudia Neumann u.v.m.

Hier unsere Foto- und Video-Galerie (alle Bilder: Sandra Oblak):