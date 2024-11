Nur noch 4 Tage bis zum Wintermarkt am Riesenradplatz

Der Wintermarkt am Riesenradplatz startet in nur vier Tagen! Am 16. November öffnet der 15. Christkindlmarkt seine Tore und verwandelt den Prater mit mehr als 40 Live-Konzerten, festlich geschmückten Geschenkständen und den bekanntesten Praterattraktionen auf über 15.000 m² in das größte Winter-Highlight der Stadt.

Neben den bezaubernden Ständen, an denen hausgemachter Punsch und kulinarische Köstlichkeiten locken, wird die Bühne zum Mittelpunkt des Geschehens. Über 52 Tage lang bieten verschiedene Live-Konzerte von Gospel bis Austropop ein abwechslungsreiches Programm – und das alles bei freiem Eintritt und ohne Konsumzwang. Die offizielle Eröffnung findet am 16. November um 19 Uhr mit „Sam Brisbe & Friends“ statt, einer energiegeladenen Pop-, Soul- und Reggae-Band, die mit Musikerinnen und Musikern aus aller Welt die Bühne rocken wird.

Besondere Highlights für die ganze Familie

Für gruselige Momente sorgt der Perchtenlauf am 1. Dezember um 17:00 Uhr, bei dem 180 „Kramperln“ für schaurig-schöne Stimmung sorgen. Der Wintermarkt bietet jedoch nicht nur die perfekte Weihnachtsatmosphäre, sondern auch jede Menge Praterspaß: Erlebnisfahrten mit dem Winterzug, ein aufregender Flug im Kettenkarussell, Nervenkitzel im Autodrom, spannende Erlebnisse bei Madame Tussauds Wien, der Dizzy Mouse und die magische Welt von „Magic World Vienna“. Und natürlich darf eine romantische Fahrt mit dem Wiener Riesenrad nicht fehlen – ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt.

Öffnungszeiten: 16. November 2024 bis 6. Januar 2025

Montag – Freitag: 12:00 – 22:00 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertage: 11:00 – 22:00 Uhr 24. Dezember 2024: 10:00 – 17:00 Uhr 31. Dezember 2024: 12:00 – 02:00 Uhr



Ort: Riesenradplatz, 1020 Wien

Webseite:www.wintermarkt.at