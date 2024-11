Nur noch eine Woche: Weihnachtsdörfer öffnen ab 8.11.

Es ist wieder soweit: Bald eröffnen die Weihnachtsdörfer ihre Türen und versetzen die Stadt in festliche Stimmung! Den Auftakt macht das beliebte Weihnachtsdorf am Stephansplatz, das nicht nur für Einheimische, sondern auch für zahlreiche Besucher:innen aus aller Welt ein ganz besonderes Highlight darstellt.

Am 8. November wird am Stephansplatz das erste Häferl Punsch serviert, mit dem die besinnliche Zeit des Jahres eingeläutet wird. Diese Orte laden dazu ein, schöne Stunden mit den Liebsten zu verbringen und die Vorfreude auf Weihnachten zu genießen.

25 Jahre am Uni-Campus

In diesem Jahr feiert das Weihnachtsdorf am Uni Campus, bekannt als „Weihnachtsdorf Altes AKH“, sein 25-jähriges Bestehen. Das wird am 23. November groß gefeiert! Ein buntes Programm mit Fahrgeschäften, Zaubershows und Auftritten von Kasperl und Strolchi sorgt dafür, dass nicht nur die Kinderaugen strahlen. An den Wochenenden bis zum 23. Dezember gibt es ein speziell für die Kleinen gestaltetes Programm, und am 6. Dezember kommt der Nikolo in die Josefinenalm, um Süßigkeiten zu verteilen und Fotos mit seinen kleinen Fans zu machen.

Preise bleiben gleich

Besonders erfreulich in diesem Jahr: Trotz steigender Preise in der Gastronomie bleiben die Kosten für Punsch und Glühwein stabil. Diese köstlichen Heißgetränke sind ab 5,40 Euro erhältlich, genau wie im Vorjahr. Der Häferlpfand bleibt bei 5 Euro, und für den Kinderpunsch zahlt man zwischen 4,50 und 4,90 Euro.

Wiener Weihnachtsdörfer – eine Freude wie damals: